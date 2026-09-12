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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi AKINCI’dan 250+ kilometrede tam isabet

        AKINCI’dan 250+ kilometrede tam isabet

        Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan'ın İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği testte 250 kilometrenin üzerindeki menzilde bulunan deniz hedefini tam isabetle vurdu. Baykar, 2025'te 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak rekorunu tazeledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Baykar'dan ihracat rekoru

        Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), uzun menzilli farklı mühimmatlarla gerçekleştirilen testlerine bir yenisini ekledi.

        İnsansız hava aracı olan AKINCI, farklı görevlerde kullanılabilmesini sağlayan çeşitli mühimmatlarla donatılıyor. Bu kapsamda Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füze de AKINCI'ya entegre edildi.

        Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen atış testinde İHA-300 ile 250 kilometrenin üzerindeki menzilde bulunan deniz üzerindeki hedef başarıyla vuruldu.

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        250 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLDEN TAM İSABET

        Test kapsamında Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti.

        Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte, deniz üzerindeki hedef AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 mühimmatıyla tam isabetle vuruldu.

        Atış testinin başarıyla tamamlanmasının ardından Bayraktar AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

        İHA-300 AKINCI'YA ENTEGRE EDİLDİ

        Entegrasyon, bir mühimmatın hava aracının sistemlerine dahil edilerek kullanılabilmesi anlamına geliyor. AKINCI'ya daha önce de İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzeleri entegre edilmişti.

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        İHA-300 füzesinin de başarılı entegrasyonuyla AKINCI'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı.

        AKINCI, farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli mühimmatları hem kara hem de hava hedeflerine karşı kullanabiliyor.

        MİLLİ MÜHİMMATLARLA GÖREV ÇEŞİTLİLİĞİ

        AKINCI'ya bugüne kadar farklı özelliklere ve kullanım alanlarına sahip çok sayıda milli mühimmat entegre edildi.

        Bu mühimmatlar arasında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti ve KGK-82-SİHA bulunuyor.

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        Platform ayrıca İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat kullanabiliyor.

        Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan ve farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekat ve taarruz kabiliyetine sahip oldu.

        BAYKAR'DAN 2,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti.

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        Son 3 yılda dünya SİHA pazarındaki liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.

        Şirket, son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde etti.

        Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer alarak İhracatın Şampiyonları Ödülü aldı.

        Şirket, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

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        Baykar, 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştirirken, 2024 yılında savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.

        Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. İki platform için ihracat anlaşması yapılan toplam ülke sayısı ise 39'a ulaştı.

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        #Baykar
        #Bayraktar
        #TİHA
        #Akıncı
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