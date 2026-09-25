Aksa Kompozit, Tunus’ta havacılık tesisi kuruyor

Aksa Kompozit’in Tunus’taki yeni şirketinin kuruluşu ve yatırım kapsamında yürütülecek iş birlikleri için 24 Eylül 2026 tarihinde Tunus’ta imza töreni düzenlendi. Törene diplomasi, yatırım ve iş dünyasının üst düzey temsilcileri ile Akkök Holding ve Aksa Kompozit yöneticileri katıldı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA-Tunisia) CEO’su Jalel Tebib, Borj Cedria Teknoparkı CEO’su Nada Lachaal, Türk-Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Yılmaz, GITAS Başkanı Stefania Sonia Dallali, Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş ve Aksa Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak bir araya geldi.

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TUNUS'TA YENİ HAVACILIK ÜRETİM TESİSİ

Havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üretimine odaklanacak tesis, sıfırdan kurulacak yeni bir üretim tesisi yatırımı olarak planlanıyor.

Yaklaşık 5 milyon ABD doları büyüklüğündeki yatırımın ilk aşamasında Technopole Borj Cedria’da yaklaşık 3.000 m² kapalı üretim alanı oluşturulacak ve 50-60 kişilik doğrudan istihdam sağlanacak. İnşaat, makine tedariki, kurulum ve gerekli kalifikasyon süreçlerinin ardından tesisin 2028 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tunus’un havacılık alanında gelişen üretim altyapısı, nitelikli teknik iş gücü ve Avrupa pazarlarına yakınlığı yatırım kararında etkili oldu. Yeni tesisin Aksa Kompozit’in mevcut üretim yapılanmasını tamamlaması ve şirketin uluslararası tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmesi amaçlanıyor.

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AKSA KOMPOZİT'İN ULUSLARARASI ÜRETİM AĞI GENİŞLİYOR

Akkök Holding’in kimya ve ileri malzemeler alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Aksa Kompozit, havacılık, savunma ve ileri teknoloji sektörlerine yönelik kompozit parça, kalıp ve montaj üretiminin yanı sıra mühendislik, tasarım, prototipleme ve seri üretim kabiliyetlerini aynı çatı altında bulunduruyor.

Şirket, kompozit üretiminin yanı sıra metal işleme, ısıl işlem ve yüzey işlem alanlarında da üretim kabiliyetine sahip. Tunus yatırımıyla Aksa Kompozit’in üretim kapasitesinin uluslararası ölçekte genişletilmesi hedefleniyor.

Aksa Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak, yatırımla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

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“Aksa Tunisie Aéronautique’in kuruluşu, Aksa Kompozit’in uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir adım. Tunus’un havacılık ekosistemi ile Aksa Kompozit’in mühendislik, üretim ve uluslararası müşteri deneyimini bir araya getiren rekabetçi bir üretim platformu oluşturmayı hedefliyoruz.

Tunus’un nitelikli insan kaynağı, gelişmiş havacılık üretim ekosistemi ve Avrupa pazarlarına yakınlığı yatırım kararımızda önemli rol oynadı. Tunus’taki paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışarak hem uluslararası üretim kabiliyetlerimizi geliştirmeyi hem de ülkenin havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

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İLERİ MALZEMELERDE DEĞER ZİNCİRİ GENİŞLİYOR

Aksa Kompozit, Akkök Holding bünyesinde karbon elyaf ve yeni nesil malzemelerden yüksek katma değerli havacılık ve savunma ürünlerine uzanan ileri malzemeler değer zincirinin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Tunus yatırımıyla bu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinin uluslararası ölçekte genişletilmesi amaçlanıyor.

Aksa Tunisie Aéronautique’in faaliyete geçmesiyle birlikte Tunus’ta nitelikli istihdam yaratılması ve ileri üretim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlanması da hedefleniyor. Yatırım kapsamında ülkedeki kamu kurumları, sanayi kuruluşları, üniversiteler ve teknik eğitim kurumlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.