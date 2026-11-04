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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik'ten COP31'e özel kampanyalar

        Arçelik'ten COP31'e özel kampanyalar

        Arçelik, COP31'in Türkiye'de gerçekleşeceği kasım ayı boyunca, evlerde sürdürülebilir yaşamı destekleyen seçili ürünlerde yüzde 40'a varan indirim sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Arçelik'ten COP31'e özel kampanyalar

        Arçelik, Koç Holding’in “Küresel İş Ortağı” olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde, evlerde sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojilere erişimi kolaylaştıran bir kampanya başlattı. Arçelik ve Beko markalarının seçili ürünlerinde %40’a varan indirim sunulan kampanya, beyaz eşyadan ankastre ürünlere, klimadan küçük ev aletlerine uzanan geniş bir ürün grubunu kapsıyor. Enerji verimliliği, su tüketiminin azaltımı ve gıdaların korunması gibi sürdürülebilir yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getiren; yapay zekâ desteği ve uzaktan bağlantı sunan teknolojilere erişimi kolaylaştıran kampanya, konferansın gerçekleşeceği kasım ayı boyunca geçerli olacak.

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        Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “Arçelik olarak sürdürülebilirliği, kaliteyi, müşteri odaklılığı ve yenilikçiliği ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde konumluyoruz. Köklü ar-ge birikimimiz ve küresel deneyimimizle tüketicilerimize yüksek performansı enerji ve kaynak verimliliğiyle bir araya getiren çözümler sunuyoruz. Bağlı bulunduğumuz Koç Holding’in Küresel İş Ortağı olduğu COP31’in Türkiye’de gerçekleşmesi, kaynakların verimli kullanımını daha geniş kesimlerin gündemine taşımak ve günlük yaşamda atılabilecek adımları somut örneklerle göstermek için önemli bir fırsat sunuyor. Arçelik ve Beko markalarımızla hayata geçirdiğimiz kampanyayla bu farkındalığı, enerji ve su tasarrufunu destekleyen teknolojilere erişimi kolaylaştırarak destekliyor. Enerji ve suyun verimli kullanımına ve ev bütçelerine katkı sunan çözümlerimizle sürdürülebilir yaşamı daha geniş kesimlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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        #Arçelik
        #cop31
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