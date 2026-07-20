ASELSAN'dan "Güvenden Gurura" belgeseli

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, bir milletin bağımsızlık destanına dönüşen şirketin kuruluş hikayesi ve geçirdiği stratejik aşamalar 4 bölümlük bir belgesel serisi haline getirildi.

Yapımda, Kıbrıs'ta EOKA’cı Rumların başlattığı "Kanlı Noel" baskınının ardından katledilen masum Kıbrıs Türklerinin ve adaya çıkan kahraman Türk askerinin görüntülerine yer verildi. Belgeselin en çarpıcı sahneleri arasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın trajik anlarından biri olarak kayıtlara geçen ve haberleşme eksikliğinden dolayı Türk savaş uçaklarının TCG Kocatepe Muhribi'ni dost ateşiyle batırması yer aldı.

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APARTMAN DAİRESİNDEN TEKNOLOJİ ÜSLERİNE

ASELSAN’ın bugüne kadar pek bilinmeyen öyküsünün, daha önce hiç yayımlanmamış fotoğraf ve görüntülerle canlandırıldığı belgeselde, inançlı bir avuç kahraman mühendisle 1975 yılında Ankara Necatibey’deki bir apartman dairesinde filizlenen, Macunköy Tesisleri ile kök salan, Akyurt ve Gölbaşı teknoloji üsleri ile sınırlarını aşan ASELSAN’ın teknoloji yolculuğu izleyiciye aktarıldı.

Belgeselde, ASELSAN’ın yaptığı ilk lisans anlaşmasından ilk teslimata kadar geçen süreçteki önemli gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın ziyareti ve tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesine (SSİK) uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının bilinmeyen anılarıyla paylaşıldı.

İLK TELSİZ ÜRETİMİNDEN ÇELİKKUBBE'YE

Ambargolar karşısında yılmayan, yapılamaz denilen her şeyi ve daha fazlasını yaparak bugün bir dünya markasına dönüşen ASELSAN’ın ilk telsiz üretiminden ÇELİKKUBBE’ye uzanan öyküsü belgeselin en dikkat çeken anlarını oluşturdu.

Tarihi görüntülerin yer aldığı belgeselin müzikleri ise dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.