ASELSAN’dan 488,5 milyon euroluk anlaşma
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon Euro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.
Giriş: 02 Ekim 2026 - 12:16 Güncelleme:
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Euro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır." bilgisi verildi.
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