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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN’dan 488,5 milyon euroluk anlaşma

        ASELSAN’dan 488,5 milyon euroluk anlaşma

        ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon Euro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        ASELSAN'dan 488,5 milyon euroluk savunma ihracatı

        ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Euro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır." bilgisi verildi.

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        #havacılık
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