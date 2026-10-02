ASELSAN’dan 488,5 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Euro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır." bilgisi verildi.