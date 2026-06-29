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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa Yatırım Bankası'ndan Airbusa 3 milyar Euro'luk kredi paketi

        Avrupa Yatırım Bankası'ndan Airbusa 3 milyar Euro'luk kredi paketi

        Avrupa Yatırım Bankası, uçak üreticisi Airbus'ın sivil ve askeri havacılık faaliyetleri ile teknolojik inovasyon projelerini desteklemek amacıyla 3 milyar Euro'luk finansman paketi sağladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Airbusa 3 milyar Euro'luk kredi paketi

        Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın banka tarihinin "en büyük kurumsal kredisi" olduğu vurgulandı. Söz konusu stratejik adımın, ABD'li Boeing ve Çinli rakipler karşısında Avrupa'nın endüstriyel tabanını tahkim etmeyi amaçladığı belirtildi.

        Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Calvino, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa'nın teknolojik özerkliğini, endüstriyel gücünü ve ekonomik rekabetçiliğini pekiştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu prestijli proje yaklaşık altı ay gibi kısa bir sürede onaylandı. Bu durum, Avrupa'nın yeni jeopolitik ortamda kendi şampiyonlarını desteklemek ve konumunu güçlendirmek için hızlı ve büyük ölçekli adımlar atabildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Avrupa Yatırım Bankasının kritik teknolojilere yönelik yatırımları hızlandırmayı amaçlayan "TechEU" girişimi kapsamında sağlanan kredinin, esnek şartları ve uzun vadeli yapısıyla havacılık programlarının öngörülebilirliğini artırması bekleniyor.

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