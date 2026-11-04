TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri İşsizlik Fonu’nun nerelerde kullanıldığına, fondan kimlerin yararlandığı ve özellikle tartışmalı fonlarda kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonunun tasfiye edilen fonlarla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi. İşsizlik Sigortası Fonunun Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirildiğini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

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“Bu doğrultuda fon kaynakları, Yönetmelikte açıkça belirtilen; Devlet İç Borçlanma Senetlerinde, kamu mevduat bankaları ile kamu katılım bankalarında, Takasbank’ta değerlendirilmektedir. Fon kaynaklarının bu enstrümanların dışında başka bir alanda değerlendirilmesi veya spekülatif işlemlerde kullanılması hukuken de teknik olarak da mümkün değildir. İşsizlik Sigortası Fonunun Takasbank’ta işlem yapmasına ilişkin yetki 19.01.2022 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğiyle verilmiş olup Fon kaynaklarıyla bu tarihten sonra Takasbank üzerinden borç verilmeye başlanmıştır. Her işlem gününde Takasbank’taki faiz oranları mevduat faiz oranları ile karşılaştırılmakta, Takasbank faiz oranları avantajlı ise borç verme işlemi gerçekleştirilmektedir.

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Tam anlaşılması için şu örneği vermek isterim; Siz bir bankaya mevduat yatırdığınızda, nasıl ki o mevduatın kimlere kredi olarak verildiğini bilmiyorsanız, Takasbank da bizim için aynıdır. Bunun yanı sıra; İşsizlik Fonunda tüm bankacılık işlemleri Halk Bankası tarafından yapılmaktadır. Takasbank işlemlerinde de aracı kurumumuz “Halk Yatırım”dır. Takasbank’ın işleyişi gereği alıcılar ve satıcılar birbirlerini görememektedir ve yapılan her işlem Takasbank’ın teminatı altındadır. Dolayısıyla bu işlemlerle ilgili muhatabımız bir kamu kuruluşu niteliği taşıyan Takasbank’tır. İşsizlik Sigortası Fonu hem Sayıştay tarafından hem de bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli periyotlarla denetlenmektedir. Bu denetim sonuçları, yapılan mali işlemlerin detaylı tabloları ve kaynakların nerelerde nasıl değerlendirildiği kamuoyuyla düzenli bir şekilde paylaşılmaktadır.

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“TARTIŞMALI FON YÖNETİM ŞİRKETLERİYLE BİR İŞLEMİ BULUNMAMAKTADIR”

Açıklanan bu mali tablolar ve raporlar incelendiğinde de görülebilecektir ki İşsizlik Sigortası Fonunun söz konusu fon yönetim şirketleriyle bir işlemi bulunmamaktadır. Şunu dikkatinize çekmek istiyorum, İşsizlik Sigortası Fonu, işçilerimizin alın teridir, işçilerimizin hakkıdır. Ve biz emekçimizin işçimizin 1 kuruş hakkını dahi kimseye yedirmedik, yedirmeyiz. Açık açık “işsizlik sigortası fonlara mı takıldı?” diye soruldu, ben de açık olarak cevap veriyorum; Herhangi bir fona takılan 1 kuruşumuz dahi bulunmamaktadır.”