Bakan Kurum Nepal Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fiji’deki Pre-COP kapsamında Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile görüştüğünü duyurdu.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Nepal Dışişleri Bakanı Sayın Shisir Khanal ile Fiji’deki Pre-COP vesilesiyle bir araya geldik. Afet sonrası Nepal halkının yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, taziyelerimizi ilettik. Afetlere karşı tecrübemizi paylaşmaya, dayanışmaya devam edeceğiz.”