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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kurum Nepal Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Bakan Kurum Nepal Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji'de Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile bir araya geldiğini bildirdi. Kurum, "Afetlere karşı tecrübemizi paylaşmaya, dayanışmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        Bakan Kurum Nepal Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fiji’deki Pre-COP kapsamında Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile görüştüğünü duyurdu.

        Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        “Nepal Dışişleri Bakanı Sayın Shisir Khanal ile Fiji’deki Pre-COP vesilesiyle bir araya geldik. Afet sonrası Nepal halkının yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, taziyelerimizi ilettik. Afetlere karşı tecrübemizi paylaşmaya, dayanışmaya devam edeceğiz.”

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        #Nepal
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