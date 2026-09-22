Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 19. Türkiye Yatırım Konferansı, 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde New York’ta düzenleniyor. DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 19’uncu Türkiye Yatırım Konferansı’nın ilk günü kapsamında, Citi iş birliğinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katılımlarıyla “Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı”nı; Concordia ile iş birliğinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımlarıyla “Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı”nı ve T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen 400’den fazla iş insanının bir araya geldiği “Türkiye Yatırım Konferansı Akşam Resepsiyonu”nu gerçekleştirdi.

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DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), konferansın ilk programını, Citi iş birliğiyle T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katılımlarıyla “Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı”nı 21 Eylül 2026’da New York’ta gerçekleştirdi. Toplantıda, Eylül ayı başında açıklanan Orta Vadeli Programın 3 yıllık yol haritası ve Türkiye'nin yatırım ortamı ile öne çıkan sektörlerdeki fırsatlara yer verildi. TCMB Başkanı Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, kısa vadeli ve çeyreklik dalgalanmaların ötesinde, Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümü, Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği verimlilik artışı ve fiyat istikrarı ile büyüme hedefleri, mali disiplinin dezenflasyon programındaki rolü ve kamu maliyesinin görünümü ele alındı. Ayrıca, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım ve lojistik bağlantıları ile bölgesel pazarlara erişim imkânları, yeşil ve dijital dönüşüm, ileri imalat, savunma ve havacılık, sağlık-sağlık turizmi, lojistik-ulaştırma ve dijital teknolojiler başta olmak üzere Türkiye’nin yüksek katma değerli yatırımlar açısından sunduğu fırsatlarla ülkemizin savunma sanayindeki atılımıyla müttefiklerimizle büyüyen küresel pazardan daha fazla pay almasının yatırımcılar için önemi ele alındı.

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ŞİMŞEK: TÜRKİYE EKONOMİSİ DAYANIKLI

ABD'li doğrudan yatırımcılar bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu vurgulayarak, “Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen sağlam temeller var. Sabit sermaye yatırımlarımız kişi başına gelirimize oranla yüksek. Son iki yılda verimlilik artışında da güçlü bir ivme yakaladık. Bu iki unsur, orta vadeli büyüme görünümümüzü destekliyor. Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKM’den çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı” dedi.

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Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara değinen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz. Savunma sanayii, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç.” dedi.

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DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), konferans kapsamında ikinci programına ise, Concordia iş birliğiyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla “Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı” ile devam etti. Toplantıda Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimi ve inovasyonda küresel bir merkez olma potansiyeli değerlendirildi. Küresel üretim, tedarik zinciri ve ticaret dinamiklerinin dönüştüğü bu dönemde, Türkiye'nin yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, iletişim ve uzay gibi stratejik alanlardaki avantajları ile değer zincirinin farklı halkalarında tamamlayıcı yatırımlar kurma potansiyeli ele alındı. Toplantıda ayrıca yatırımcılara HIT30 Yatırım Teşvik Programı tanıtıldı.

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KACIR: ABD'Lİ ŞİRKETLERİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUZ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yarının teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz. Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya’yı Avrupa’yla buluşturuyor. Amerikan şirketlerini Türkiye’de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz” dedi.

OLPAK: ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN FIRSATLAR VAR

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Sanayi ve yüksek teknolojide Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, değer zincirinde yükselmek için net bir yön çiziyor. ABD’nin yapay zekâ, yarı iletkenler ve yazılım alanlarındaki öncülüğüyle birlikte değerlendirildiğinde, ortak çalışmalar için önemli fırsatlar bulunuyor. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde önceliğimiz, güven temelinde rekabet etmek ve iş birliği geliştirmek. DEİK olarak 153 ülke bazlı İş Konseyimiz aracılığıyla Türkiye’nin potansiyelini dünyaya tanıtıyor, şirketleri doğru ortaklarla buluşturuyor ve iş dünyası, kamu kurumları ile yatırımcılar arasında köprü kuruyoruz. İş dünyası olarak en temel beklentilerimizden biri öngörülebilirlik. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, geleceğe yönelik net bir yol haritasına sahip olmayı önemsiyoruz” dedi.

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ÖZYEĞİN: DOĞRUDAN YATIRIMLAR ÖNCELİĞİMİZ

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin ise, “Türkiye, küresel ve bölgesel ölçekte giderek zorlaşan jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen dezenflasyon sürecindeki kararlılığını ve politika yönünü koruyor. Orta Vadeli Program ve yatırım çerçevesi, ekonomik programın sürekliliğini ve Türkiye ekonomisinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik reform iradesini ortaya koyuyor. Özellikle teknoloji transferi ve nitelikli istihdam sağlayan uzun vadeli doğrudan yatırımların Türkiye’ye kazandırılması, iş dünyamızın önümüzdeki dönemin önemli öncelikleri arasında yer alıyor” dedi.

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RESEPSİYON NEW YORK HALK KÜTÜPHANESİ'NDE

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), American Turkish Business Roundtable (ATBR) iş birliğinde, Türkiye Yatırım Konferansı Akşam Resepsiyonunu, T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Türk ve Amerikan iş dünyasından 400’den fazla temsilcinin katılımlarıyla New York’un tarihi yapısı Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen resepsiyonda, Türk ve ABD’li iş dünyasına networking ortamı sunularak, iki ülkeden üst düzey kamu ve iş dünyası temsilcileri arasında yatırım ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

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Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde yeni iş birliklerinin kapılarını aralayacak 19. Türkiye Yatırım Konferansı’nın sponsorları ise Borusan Holding, Çalık Holding, Fiba Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Limak Holding, Sabancı Holding, Sahibinden, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom oldu.