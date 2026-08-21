Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

Listeye, 11’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 56 yeni ürün eklendi. Denetimler kapsamında Ankara'da üretilen ve e-ticaret sitelerinde ve marketlerde yaygın satılan Abalı markalı süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi.

Hakiki sızma zeytinyağı adıyla satılan ürünlerin içerisine de daha ucuz olan tohum yağlarının karıştırıldığı belgelendi. Dana kıyma, sucuk, lahmacun ve kıymalı pide gibi kırmızı et ürünlerinde sakatat (böbrek, kalbin yanı sıra) ile beyan edilmeyen kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.

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Güncellenen listedeki ürünlerin büyük bir çoğunluğunu peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri oluşturdu. Tam yağlı olarak satılan kaşar ve beyaz peynirlerde bitkisel yağ kullanımı, düşük yağ oranı ve eritme tuzu tespiti dikkat çekti.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar:

#resim#1389931#

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi):

#resim#1389932#

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar (Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği):