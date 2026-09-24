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        Haberler Ekonomi Otomobil Bentley’nin ilk elektrikli modeli Torcal tanıtıldı

        Bentley’nin ilk elektrikli modeli Torcal tanıtıldı

        Bentley, 107 yıllık tarihinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Markanın ilk tamamen elektrikli seri üretim modeli Torcal, 888 beygir gücü, 600 kilometreye kadar menzili ve lüks SUV kimliğiyle tanıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bentley ilk elektrikli modelini tanıttı

        İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, elektrikli mobilite yolculuğundaki ilk seri üretim modeli Torcal’ı tanıttı. Marka için yeni bir dönemin başlangıcı olarak konumlandırılan model, Bentley’nin mevcut ürün gamına tamamen elektrikli bir seçenek ekliyor.

        5 metre uzunluğundaki lüks SUV, 113 kWh kapasiteli bataryası ve WLTP ölçümlerine göre 600 kilometreye kadar menzil değeriyle dikkat çekiyor. Torcal, Bentley’nin içten yanmalı motorlu ve hibrit modellerinden oluşan ürün ailesinin yanında yeni nesil elektrikli araçlarının da temelini oluşturacak.

        Bentley, Torcal’ı mevcut bir modelin elektrikli versiyonu olarak değil, gelecekteki modellerine yön verecek yeni bir platform olarak geliştirdi. Modelin tasarım, mühendislik ve üretim süreçleri markanın İngiltere Crewe’deki merkezinde gerçekleştiriliyor.

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        TASARIMDA YENİ DÖNEM

        Bentley Tasarım Direktörü Robin Page liderliğinde geliştirilen Torcal, markanın klasik tasarım çizgilerini korurken daha modern bir görünüme kavuşuyor.

        Modelin ön bölümünde geleneksel radyatör ızgarasının yerini alan aydınlatmalı baklava desenli tasarım dikkat çekiyor. Uzun aks mesafesi, kısa gövde çıkıntıları ve geniş arka çamurluklar, Torcal’ın güçlü SUV karakterini ortaya koyuyor.

        Bentley ayrıca Torcal’ın, 2025 yılında yenilenen marka logosunu taşıyan ilk seri üretim modeli olduğunu açıkladı.

        888 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

        Bentley, ilk elektrikli modelinde performanstan taviz vermedi. Çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemi sunan Torcal, standart versiyonda 821 beygir güç ve 1.194 Nm tork üretiyor.

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        Modelin daha güçlü versiyonu Torcal S ise 888 beygir güç ve 1.350 Nm tork değerine ulaşıyor. Bu versiyon 0’dan 100 kilometre/s hıza 2,9 saniyede çıkarken maksimum hız 260 kilometre/s olarak açıklanıyor.

        Standart Torcal’ın 0-100 kilometre/s hızlanması ise 3,4 saniye, maksimum hızı ise 250 kilometre/s seviyesinde bulunuyor.

        20 DAKİKANIN ALTINDA ŞARJ

        Torcal’da kullanılan 113 kWh kapasiteli batarya, 800 volt altyapıya sahip. Bentley, uygun hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşma süresinin 20 dakikanın altında olduğunu belirtiyor.

        Araç, 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunarken, 7 dakikalık şarjla yaklaşık 161 kilometrelik menzil kazanabiliyor.

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        Bentley, batarya için 10 yıl veya yaklaşık 161 bin kilometre garanti veriyor.

        Torcal, sürüş teknolojileri tarafında da Bentley için yeni özellikler getiriyor. Modelde ilk kez tam aktif süspansiyon sistemi ve adaptif çift valfli amortisörler kullanılıyor.

        Arka tekerlek yönlendirme sistemi sayesinde arka aks 5 dereceye kadar hareket edebiliyor. Bu sistem, 5 metrelik büyük SUV’un manevra kabiliyetini artırıyor.

        İç mekânda ise Bentley, dijital ekranların yanında fiziksel kumandalardan vazgeçmeyen bir tasarım anlayışı benimsiyor. OLED ekranlar, artırılmış gerçeklik destekli head-up display, yüz tanıma sistemi ve akıllı telefon anahtar özelliği teknolojik donanımlar arasında yer alıyor.

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        Yeni ön koltuklar; 16 yönlü elektrikli ayar, masaj, ısıtma ve havalandırma özellikleriyle sunuluyor.

        GELENEKSEL KALİTE KORUNDU

        Bentley, elektrikli otomobil trendindeki teknoloji odaklı yaklaşımın aksine lüks malzeme kullanımını ön planda tutmaya devam ediyor.

        Torcal’da deri, ahşap, alüminyum ve metal detaylar korunurken, yüzde 100 merinos yününden üretilen kumaş da seçenekler arasında bulunuyor.

        Kişiselleştirme programı kapsamında farklı ahşap kaplama, deri renkleri ve özel dekor seçenekleri sunuluyor.

        Bentley, Torcal’ın fiyatını ve kesin satış tarihini henüz açıklamadı. Modelin pazara çıkışıyla birlikte markanın elektrikli lüks SUV segmentindeki rekabeti daha da hızlanacak.

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        #haberler
        #Bentley
        #torcal
        #SUV
        #otomobil
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