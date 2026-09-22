Borsa İstanbul A.Ş., 2026 yılının dördüncü çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerinde uygulanacak dönemsel değişiklikler kamuoyuna bildirildi.

1 Ekim 2026 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yılın dördüncü çeyreğine ilişkin BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 dahil dört endekste de değişikliğe gidildi.

Dördüncü çeyrek döneminde Destek Finans Faktoring BIST 30 Endeksi dışında kalırken, yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.

BIST 50 Endeksi'nde ise altı değişiklik yapıldı. Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Mia Teknoloji, Pasifik EuroAsia Lojistik endeksten çıkarılırken, endekse CVK Maden, CW Enerji, Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyim ve TSKB dahil edildi.

REKLAM

BIST 100'DE 27 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yapılan revizyonlar sonucunda BIST 100 Endeksi'nden; Balsu Gıda, Batıçim Çimento, DAP Gayrimenkul, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Esenboğa Elektrik, Europower Enerji, Gen İlaç, Girişim Elektrik Sanayi, Grainturk Holding, Galatasaray Sportif, Işıklar Enerji Yapı Holding, İzdemir Enerji, Kiler Holding, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Margün Enerji, Mia Teknoloji, Odine Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Qua Granite Hayal Yapı, Ral Yatırım Holding, Reeder Teknoloji, Sarkuysan ve Şekerbank çıkarıldı.

Endekse; Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, Akçansa, Akfen Yenilenebilir Enerji, Albaraka Türk, Anadolu Hayat Emeklilik, Aygaz, 1000 Yatırımlar Holding, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Endüstri, Ege Gübre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Global Yatırım Holding, Galata Wind Enerji, İskenderun Demir Çelik, Karsan Otomotiv, Katmerciler Ekipman, Kocaer Çelik, Kordsa Teknik Tekstil, Limak Doğu Anadolu Çimento, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Reysaş Lojistik, Sinpaş GYO, TAB Gıda, Kıraç Galvaniz, Torunlar GYO ve Türk Traktör dahil edildi.

REKLAM

BIST 500 Endeksi'nde ise 18 değişiklik yapıldı. Bossa, Brisa, CEO Event Medya, Desa Deri, Dinamik Isı Makina Yalıtım, Doktaş Dökümcülük, Duran Doğan Basım, Etiller Gıda, Fade Gıda, Hatay Tekstil, Koroplast Temizlik Ambalaj, Meditera Tıbbi Malzeme, Mondi Turkey, Oyak Yatırım Menkul, Panora GYO, Şeker Yatırım, Trabzon Liman ve Yükselen Çelik BIST 500 Endeksi'nden çıkarıldı.

Endekse; Albayrak Beton Sanayi, Beta Enerji ve Teknoloji, Çitlekçi Mağazacılık Gıda, Ekim Turizm, Golda Gıda, İsvea Seramik ve Banyo, Kardemir Çelik, Kapeks Kimya, Masfen Enerji, Metgün Enerji, Orzaks İlaç, Prizma Press Matbaacılık, Quick Sigorta, SA-RA Enerji, Soho Giyim ve Enerji, Saat ve Saat Sanayi, Teknika Plastik ile Türker Vangölü Enerji endekse dahil edildi.