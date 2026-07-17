Bitaksi, KAÇUV iş birliği kapsamında ailelerin ulaşımını ücretsiz karşılayacak

Bitaksi, sosyal sorumluluk çalışmalarını "Bitaksi İyilik Rotası" adı altında toplamaya başladı. Platformun ilk çalışması kapsamında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile iş birliği yapıldı.

İş birliği kapsamında, çocuklarının tedavisi için İstanbul'a gelen ve KAÇUV'un Cerrahpaşa ile Pendik'teki Aile Evleri'nde konaklayan ailelerin İstanbul içindeki ulaşım ihtiyaçları Bitaksi tarafından ücretsiz karşılanacak.

Bitaksi, bundan sonraki sosyal sorumluluk çalışmalarını da "Bitaksi İyilik Rotası" platformu altında yürüteceğini açıkladı.

İş birliği kapsamında, çocukların tedavi gördüğü hastanelere ulaşımın yanı sıra, tedavi sonrasında ailelerin havalimanı ve garlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz yolculuk desteği sunuluyor. Bitaksi’nin “Başkasına Çağır” özelliği sayesinde, KAÇUV yetkilileri ihtiyaç anında aileler adına taksi çağırabiliyor. Böylece ailelerin tedavi sürecindeki ulaşım yükünün hafifletilmesi ve günlük yaşamlarının bir nebze olsun kolaylaştırılması hedefleniyor.

"TÜM SOSYAL ÇALIŞMALARIMIZI 'BİTAKSİ İYİLİK ROTASI' ALTINDA TOPLUYORUZ"

Bitaksi CEO’su Kaan Sancaklı, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bitaksi olarak teknolojiyi yalnızca ulaşımı kolaylaştıran bir hizmet değil, toplumsal fayda üretmenin de önemli bir aracı olarak görüyoruz. Bu anlayışla tüm sosyal sorumluluk çalışmalarımızı 'Bitaksi İyilik Rotası' çatısı altında topluyoruz. KAÇUV ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu yolculuğun anlamlı adımlarından biri. Çocuklarının tedavisi için şehirlerinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmek bizim için çok değerli. Önümüzdeki aylarda farklı sivil toplum kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri geliştirerek Bitaksi İyilik Rotası’nı büyütmeyi hedefliyoruz.”

"ULAŞIM DESTEĞİ TEDAVİ SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK"

KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever, KAÇUV Aile Evleri’nde aileleri ile birlikte konaklayan çocukların tedavileri süresince verilecek ulaşım desteğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar ve ailelerinin tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu destek, hastane duvarlarıyla sınırlı kalmıyor. Hastane dışındaki günlük yaşamı kolaylaştıran her adım, ailelerin bu zorlu dönemi daha güçlü geçirmesine katkı sağlıyor. Bitaksi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde İstanbul'da tedavi gören ve KAÇUV Aile Evleri’nde ücretsiz olarak konaklayan çocuklar ve ailelerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu destekle birlikte, aileler hastane randevularına güvenle rahat bir şekilde ulaşırken, tedavi sonrasındaki yolculukları da kolaylaşacak. Çocuklarının tedavi süreçlerine odaklanabilmeleri için ailelerin yükünü hafifleten her katkıyı çok değerli buluyor, bu anlamlı dayanışma için Bitaksi'ye teşekkür ediyoruz."