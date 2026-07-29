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        Haberler Ekonomi Otomobil BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak

        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak

        Alman otomotiv devi BMW, maliyetleri azaltmak amacıyla Almanya'da binlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gönüllü ayrılık programı kapsamında uygulanacak planın yaklaşık 8 bin kişiyi kapsaması beklenirken, son dönemde Alman otomotiv sektöründe art arda gelen istihdam azaltma kararlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak

        BMW, 2027 yılı sonuna kadar Almanya'da binlerce çalışanını gönüllü ayrılık programı kapsamında işten çıkaracağını duyurdu. Şirket sözcüsü, programın idari birimler ile araştırma-geliştirme (Ar-Ge) departmanlarını kapsayacağını, üretim çalışanlarının ise planın dışında tutulacağını açıkladı. Reuters'a konuşan konuya yakın kaynaklar, işten ayrılacak çalışan sayısının yaklaşık 8 bine ulaşmasının beklendiğini aktardı.

        Kararın, BMW'nin haziran ayında Çin pazarındaki zayıf talep nedeniyle 2026 kâr beklentisini aşağı çekmesinin ardından başlatılan maliyet azaltma programının önemli bir ayağını oluşturduğu belirtildi. Şirket, yıllık raporunda da küresel iş gücünde yüzde 5'e kadar küçülme öngördüğünü açıklamıştı. BMW'nin dünya genelinde yaklaşık 150 bin çalışanı bulunuyor.

        ÇİN PAZARI BASKI YARATIYOR

        BMW, özellikle dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de satışların yavaşlaması, artan fiyat rekabeti ve yükselen maliyetler nedeniyle kârlılık baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Şirket yönetimi, yeni dönemde verimliliği artıracak ve maliyetleri kalıcı olarak düşürecek adımlara hız vermeyi hedefliyor.

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        VOLKSWAGEN BÜYÜK KESİNTİ PLANLIYOR

        BMW'nin kararı, Alman otomotiv sektöründe son aylarda açıklanan en kapsamlı yeniden yapılanma planlarından biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda Volkswagen CEO'su Oliver Blume de şirket içinde yayımladığı mesajda maliyet baskılarının sürdüğünü belirterek, daha önce gündeme gelen 50 bin ilave istihdam azaltımını teyit etmişti. Volkswagen'de toplam işten çıkarma planının 100 bin kişiye kadar çıkabileceği ve dört fabrikanın geleceğinin de değerlendirildiği belirtilmişti.

        PORSCHE İSTİHDAM AZALTACAK

        Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet göstermesine rağmen ayrı bir şirket olan Porsche AG de bu hafta kendi istihdam planını açıkladı. Şirket, Çin pazarındaki zayıf talep ve elektrikli araç dönüşümünün yarattığı maliyet baskıları nedeniyle 2035 yılına kadar yaklaşık 9 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı hedeflediğini duyurdu.

        Böylece aynı grup bünyesinde yer alsalar da Volkswagen ve Porsche, birbirinden bağımsız yeniden yapılanma programları kapsamında ayrı istihdam azaltma planlarını hayata geçiriyor.

        SEKTÖRDE BASKI ARTIYOR

        Alman otomotiv üreticileri son dönemde özellikle Çinli üreticilerle artan rekabet, elektrikli araç dönüşümünün maliyetleri, zayıflayan küresel talep ve jeopolitik belirsizliklerin yarattığı baskıyla kapsamlı tasarruf programları açıklıyor. Uzmanlar, sektör genelinde yeniden yapılanma sürecinin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine dikkat çekiyor.

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