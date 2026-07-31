Üst düzey yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin yasa teklifi önümüzdeki yakında Meclis’e sunulacak.

Teklife göre uluslararası şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösterebilmeleri için Türkiye’de bir temsilcilikleri olması gerekecek. Şirketlere her 2 yılda bir yenilenecek faaliyet izni bulundurma şartı getirilecek. Belgenin yenilenme ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar artırılabilecek.

Şirketler faaliyet gösterebilmek için Türkiye’de dijital hizmet vergisi mükellefi olacak ve kazançlarından vergi ödeyecekler. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na cirolarının on binde 5’i oranında turizm payı da verecekler.

Şirketler, kullandıkları algoritmaların şeffaf olması ve piyasayı domine edecek adımlardan kaçınmaları konusunda taahhütte bulunacaklar. Turizm tesisleri söz konusu şirketlerin yanı sıra istedikleri platformlarda da satışlarını yapabilecekler.

Yine kaynakların verdiği bilgilere göre söz konusu şirketler Türkiye’deki satışlarında yüzde 17’yi aşan oranda komisyon kazanamayacaklar. Kaynaklar, bu oranın ulusal şirketler için yüzde 20 seviyesinde olduğuna işaret etti. Teklife göre, şirketler konaklama, bilet, transfer gibi hizmetlerin dışında paket turlar satamayacaklar.