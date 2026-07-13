Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 229,17 puan azalırken toplam işlem hacmi 158,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim nedeniyle negatif bir seyir izlenirken iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırmaya devam ediyor.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabında mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolarlık açık olurken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.250 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.