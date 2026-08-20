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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.396,54 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,70 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,38 ile bilişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırmasına karşın tahvil faizlerinde yükselişin yeniden belirginleşmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının faiz artışı ihtimalini gündemde tutmasıyla negatif bir seyir izlenirken, Orta Doğu'da süren gerilimin petrol fiyatlarını yaklaşık 4 haftanın zirvesine taşıması da fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

        Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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