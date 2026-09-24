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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 363,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 110,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 3,87 değer kaybetti.

        Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla kaybettiren yüzde 8,85 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in tarife ateşkesini uzatma konusunda anlaşmasının ticari belirsizlikleri kısmen azaltmasına karşın, Orta Doğu'da diplomatik ilerleme sağlanamaması ve güçlü ABD verilerinin Fed'in ek faiz artışlarına gidebileceği beklentisini beslemesiyle yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizleri risk iştahını baskılıyor.

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        Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel, günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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