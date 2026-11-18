Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun geleceği, kapasite ve modernizasyon ihtiyaçları, olası bir taşınma senaryosu ve dünya örnekleri masaya yatırılıyor! Stadın yerinde yenilenmesi mi, yoksa farklı bir lokasyona taşınması mı Fenerbahçe'nin menfaatine? Şehir planlamacılığından spor ekonomisine, mim... Daha Fazla Göster

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun geleceği, kapasite ve modernizasyon ihtiyaçları, olası bir taşınma senaryosu ve dünya örnekleri masaya yatırılıyor! Stadın yerinde yenilenmesi mi, yoksa farklı bir lokasyona taşınması mı Fenerbahçe'nin menfaatine? Şehir planlamacılığından spor ekonomisine, mimariden taraftar gözünden sokaktaki yankılara kadar konuyu her yönüyle tartışıyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray'ın stat süreçleri, dünyadaki uygulamalar ve çok daha fazlası bu videoda. Daha Az Göster