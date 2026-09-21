Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.312,80 %0,21
        DOLAR 48,8022 %0,05
        EURO 56,0196 %-0,07
        GRAM ALTIN 6.827,58 %-0,56
        BITCOIN 85.950,00 %6,01
        FAİZ 39,91 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 104,12 %0,18
        GBP/TRY 65,3129 %-0,10
        EUR/USD 1,1471 %-0,13
        BRENT PETROL 96,17 %-3,58
        ÇEYREK ALTIN 11.173,04 %-0,47
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 19:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 187,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, yapay zeka kaynaklı güçlü çip talebine işaret eden Güney Kore ihracat verilerinin teknoloji hisselerini desteklemesi ve Körfez'den petrol arzının arttığına yönelik haberlerin enerji fiyatlarını düşürerek enflasyon endişelerini hafifletmesiyle pozitif seyrederken, yatırımcıların odağında ABD ile Çin liderleri arasında bu hafta yapılması planlanan görüşme bulunuyor.

        REKLAM

        Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin oluşturduğu temkinli havayla gün içinde en düşük 12.890 puanı gördü. Endeks, küresel piyasalardaki olumlu seyre paralel gelen tepki alımlarıyla günü yükselişle tamamladı.

        Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

        REKLAM

        Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #borsa haberleri
        #bist
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gorillaz sahnesinde Filistin bayrağı
        Gorillaz sahnesinde Filistin bayrağı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı