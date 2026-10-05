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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,82, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,82 ile bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,74 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentilerin altında kalması alımları desteklerken, yüksek tahvil faizleri ve Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

        Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü pozitif bir seyirle tamamladı.

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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 arttı.

        Aylık enflasyon, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 2,18'lik beklentinin altında kalırken, yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına geriledi.

        Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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