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        Haberler Ekonomi Enerji BP'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yüzde 150 arttı

        BP'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yüzde 150 arttı

        İngiliz enerji şirketi BP'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BP'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yüzde 150 arttı

        Şirket, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, BP nisan-haziran döneminde 5,73 milyar dolar kar elde etti. Bu miktar, şirketin geçen yılın aynı dönemindeki 2,3 milyar dolarlık karına göre yaklaşık yüzde 150 artış gösterdi. Piyasa beklentisi bp'nin yılın ikinci çeyreğindeki karının 5,1 milyar dolar olacağı yönündeydi.

        BP'nin bu yılın ilk yarısındaki karı ise yüzde 140 artışla 8,93 milyar dolar oldu.

        ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle artan petrol ve gaz fiyatlarının yanı sıra rafineri marjinlerinin güçlenmesi, BP'nin kar artışında belirleyici rol oynadı.

        BP Üst Yöneticisi Meg O’Neill, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin bilançosunu güçlendirme konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini ve yapıyı sadeleştirmek için adımlar attıklarını belirterek, son haftalarda şirketin bazı varlıklarını sattıklarını veya satışa çıkardıklarını anımsattı.

        Bugün de ABD'deki biyogaz faaliyetlerini satmayı planladıklarını duyuran O’Neill, bilançoyu güçlendirmek, portföyü sadeleştirmek, yatırım disiplinini sıkılaştırmak, operasyonel performansı iyileştirmek ve daha hızlı karar alma ve hesap verilebilirliği sağlayan yapılar oluşturmak üzere gelecek döneme ilişkin 5 öncelikleri olduğunu kaydetti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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