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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Fon sorunu yapısal değil geçici"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Fon sorunu yapısal değil geçici"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun. Ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        "Fon sorunu yapısal değil geçici"

        TÜRKONFED tarafından Elazığ’da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan güncel duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

        BU GEÇİCİ BİR SORUN

        “Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok” diyen Yılmaz, “Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada. Ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun. Ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” dedi.

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        Yapısal bir sorunla karşı karşıya olunmadığını söyleyen Yılmaz, “Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu sorunu atlattığımız zaman güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek; ondan da hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

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        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
        #sermaye piyasası
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