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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zorlu için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zorlu için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Zorlu ailesine ve iş dünyasına başsağlığı diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 13:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zorlu için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Ahmet Nazif Zorlu
        #Zorlu
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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