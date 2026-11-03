Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zorlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Zorlu ailesine ve iş dünyasına başsağlığı diledi
Giriş: 03 Kasım 2026 - 13:41 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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