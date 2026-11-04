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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DenizBank ve UNICEF’ten iş birliği

        DenizBank ve UNICEF’ten iş birliği

        DenizBank ve UNICEF, gençlerin yeşil ekonominin gerektirdiği becerileri kazanmalarını ve geleceğin istihdam fırsatlarına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla yeni bir iş birliği başlatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 15:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DenizBank ve UNICEF'ten iş birliği

        İş birliği kapsamında, DenizBank’ın emisyon yoğun sektörlerin karbonsuzlaşma yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturduğu Geçiş Finansmanı Çerçevesi’nde yer alan sektörlerde ihtiyaç duyulan mesleki yetkinlikler analiz edilerek, örgün ve yaygın eğitim programlarına kazandırılabilecek içerik ve uygun öğrenme modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Örgün eğitim kapsamında, öncelikli sektörlerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyduğu mesleki yetkinlikler analiz edilecek. Elde edilecek bulgular doğrultusunda, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici içeriklerin geliştirilmesi, eğitimcilerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yeşil becerilerin mesleki eğitim sisteminde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yaygın eğitim alanında ise özellikle eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yeşil becerilere erişimini destekleyebilecek modeller değerlendirilecek. Gençlik merkezleri ve ilgili eğitim ağları aracılığıyla geliştirilecek eğitim ve mesleki gelişim fırsatları, ihtiyaç analizi sonuçları ve ilgili kurumlarla yapılacak iş birlikleri doğrultusunda şekillendirilecek.

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        DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmasında, başta karbon yoğun sektörler olmak üzere her alanda üretim süreçlerinin kapsamlı dönüşümü ve bu yatırımların ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına erişim büyük önem taşıyor. Bankamız da bu ihtiyacın karşılanmasında önemli rol üstlenen finans kuruluşlarından biri. Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz Geçiş Finansmanı Çerçevemizle demir çelik, çimento, alüminyum, enerji, otomotiv, tarım ve turizm gibi yeşil dönüşümü zor sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarına finansman sağlamayı amaçlıyoruz. Ancak sermaye desteği kadar, bu yatırımları hayata geçirecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi de son derece önemli. UNICEF ile başlattığımız iş birliğiyle, reel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gençlerin düşük karbonlu üretim süreçlerine yönelik mesleki yetkinlikler kazanmasını ve eğitimden istihdama geçişlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizin dönüşümüne, ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunarak da eşlik edeceğiz. Aynı zamanda kurumumuz bünyesindeki ekiplerin teknik uzmanlığını güçlendirerek, finansman ötesinde rehberlik sunma kapasitemizi artıracağız. İş birliğimizin gençlerimize yeni mesleki fırsatlar sunarken reel sektörün rekabet gücü ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına uzun vadeli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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        UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “İklim değişikliğinin sonuçlarıyla gelecekte en çok gençler yüzleşecek. Bu nedenle, çözüm yollarının şekillendirilmesinde onların da söz sahibi olması gerekiyor. İklim değişikliği, şimdiden gençlerin eğitim hayatını ve gelecekteki istihdam olanaklarını etkiliyor. Bu nedenle DenizBank ile iş birliği yaparak gençlerin geleceğin ekonomisinde ihtiyaç duyulacak yeşil becerileri kazanmalarını ve bu becerileri kullanabilecek özgüveni geliştirmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Türkiye, COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken çocukları ve gençleri iklim eyleminin merkezine koymalıyız. Çünkü söz konusu olan onların sesleri, fikirleri ve gelecekleri. Hiçbir genç geride bırakılmamalı.”

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        #Denizbank
        #UNICEF
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