Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden fon ödemeleri açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi. Fon ödemeleri için vatandaşlardan genel olarak herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

TASFİYE SÜREÇLERİ YETKİLİ KURUMLARCA YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü, temel amacın ise yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu kaydedildi.

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Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmaların ve idari kurumların incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Merkez, kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.