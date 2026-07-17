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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dijital Usta Yanınızdayız Projesi deprem bölgesindeki dört ilde tamamlandı

        Dijital Usta Yanınızdayız Projesi deprem bölgesindeki dört ilde tamamlandı

        Depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek ve yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Dijital Usta Yanınızdayız Projesi, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da gerçekleştirilen eğitimlerin ardından tamamlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dijital Usta Yanınızdayız Projesi deprem bölgesindeki dört ilde tamamlandı

        T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Trendyol, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle yürütülen Dijital Usta Yanınızdayız proje kapsamında dört ilde toplam 200’e yakın işletme, KOBİ ve kooperatife e-ticaret alanında kapsamlı eğitimler verildi.

        İlk olarak Ocak ayında Adıyaman’daki eğitimlerle başlayan proje, 15 Haziran’da Malatya’da, 18 Haziran’da Kahramanmaraş’ta ve 19 Haziran’da Hatay’da gerçekleştirilen eğitimlerle tamamlandı.

        6 Şubat depremlerinin ardından bölgede üretim ve ticari faaliyetler önemli ölçüde etkilenirken, yerel ekonominin yeniden canlandırılması öncelikli ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bu süreçte yetenek gelişiminin desteklenmesi, afet bölgesindeki işletmelerin ve potansiyel girişimcilerin dijital ekonomiye güçlü bir şekilde entegre olması, e-ticaret kapasitesinin artırılması ve yerel ürünlerin çevrimiçi pazarlara taşınması hedefiyle 'Dijital Usta Yanınızdayız Projesi' hayata geçirildi. Proje aynı zamanda, bölge halkına yeni nesil beceriler kazandırarak sürdürülebilir bir girişimcilik modeli oluşturmaya odaklandı.

        Program kapsamında katılımcılar, e-ticaret’e giriş, görünürlük artırma, kargo, iade ve fatura süreçleri ile mağaza yönetiminden satış artırmaya e-ticaret stratejileri başlıklarında eğitim aldı. Eğitimlerle işletmelerin dijital kanallarda daha görünür hale gelmeleri, e-ticaret operasyonlarını daha etkin yönetmeleri, satış kapasitelerini artırmaları ve yerel ürünleri çevrimiçi pazarlara daha güçlü şekilde taşıyabilmeleri amaçlandı.

        Proje kapsamında Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere dört ilde gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayan KOBİ ve kooperatif temsilcileri e-ticarette daha güçlü yer alarak yerel üreticilerle daha etkin iş birlikleri kurma ve ürünlerini ülke genelinde daha geniş pazarlara taşıma fırsatı bulacaklar.

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