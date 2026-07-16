Dünyada 5G abone sayısı 3 milyarı aştı

Ericsson’un yayımladığı Mobilite Raporu’nun Haziran 2026 sayısı, 5G teknolojisinin küresel ölçekte güçlü büyümesini gözler önüne serdi. Rapora göre 5G abone sayısı ilk kez 3 milyar eşiğini aşarken, servis sağlayıcıların bağımsız 5G (Standalone) ağ dilimleme teknolojisine dayalı farklılaştırılmış hizmetleri de ana akıma dönüşüyor.

2026’nın ilk çeyreğinde dünyada 162 milyon yeni 5G aboneliği yapıldı ve toplam abone sayısı 3,1 milyara yükseldi. Ericsson’un tahminlerine göre bu rakam 2031 sonunda iki kattan fazla artarak 6,4 milyara ulaşacak. Bugüne kadar yaklaşık 390 servis sağlayıcı ticari 5G hizmetini devreye aldı; bunların 90’dan fazlası bağımsız 5G (5G SA) mimarisine geçti. 2025 sonunda tüm mobil veri trafiğinin yüzde 48’ini taşıyan 5G’nin, 2031’de yüzde 85 paya ulaşması bekleniyor. Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzeydoğu Asya ve Körfez ülkelerinde 5G penetrasyon oranının 2031’de yüzde 90’a yaklaşacağı öngörülüyor.

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BAĞIMSIZ 5G AĞ DİLİMLEME TİCARİLEŞİYOR

Servis sağlayıcıların bağımsız 5G ağ dilimlemeye dayalı farklılaştırılmış bağlantı hizmetleri dünya genelinde hızla artıyor. Ericsson’un Kasım 2025 raporunda 65 olan bu hizmet sayısı, Haziran 2026’da 84’e yükseldi. Bu gelişme, sektörün erken benimsenme aşamasından ana akım ticarileşmeye geçtiğini gösteriyor. Ağ dilimleme sayesinde operatörler, farklı kullanım senaryoları için garantili hizmet kalitesi sunma imkânı elde ediyor.

YÜKLEME YÖNLÜ TRAFİK İNDİRMEYİ GERİDE BIRAKTI

Rapordaki önemli bulgulardan biri de mobil veri trafiğindeki değişim. Birçok servis sağlayıcıda yükleme yönlü (uplink) trafik, indirme yönlü trafikten daha hızlı büyüyor. Bazı ülkelerde bu fark belirgin şekilde açılıyor. Canlı video görüşmeleri, iş birliği platformları, kullanıcı içerik paylaşımı ve bulut depolama gibi uygulamalar bu trendin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.Ericsson’un ölçümlerine göre incelenen 55 servis sağlayıcının 43’ünde uplink büyüme oranı downlink’ten daha yüksek çıktı.

YAPAY ZEKA MOBİL AĞLARI DÖNÜŞTÜRÜYOR

Ericsson CTO’su Erik Ekudden, fiziksel yapay zekâya geçişle trafik örüntülerinin köklü biçimde değişeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Mobil ağlar artık yalnızca ‘en iyi çaba’ bağlantısı sağlayan yapılar olmaktan çıkıyor; çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan kritik ve akıllı altyapılara dönüşüyor.”

5G İLE SABİT KABLOSUZ ERİŞİM (FWA) YAYGINLAŞIYOR

5G üzerinden sunulan sabit kablosuz erişim hizmetlerinde hız bazlı tarife planları da operatörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 5G FWA sunan servis sağlayıcıların oranı yüzde 71’e ulaştı. Hız bazlı tarifeler ise FWA sağlayıcılarının yüzde 57’si tarafından sunuluyor. Kuzey Amerika, İskandinav ülkeleri, Körfez ve Asya’nın bazı bölgelerinde güçlü benimsenme gözlenirken, Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’da büyüme daha sınırlı kalıyor.

6G İÇİN TAKVİM NETLEŞİYOR

Rapor, 6G standartlaşma çalışmalarının ilerlediğini ve sektörün bu alana odaklandığını gösteriyor. 6G’nin entegre algılama ve iletişim (ISAC), karasal-uydu ağ entegrasyonu ile enerji verimliliğini ön plana çıkarması bekleniyor. İlk ticari 6G hizmetlerinin 2030 civarında başlaması öngörülüyor.

TÜRKİYE 5G VE 6G ALTYAPISINA HAZIR

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul, Türkiye’nin 5G lansmanıyla yapay zekâ çağının gerektirdiği altyapıyı hazırladığını belirterek şöyle konuştu:

“Uplink kapasitesi, düşük gecikme ve güvenilirlik odaklı, ölçeklenebilir bir altyapı oluştu. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yakın iş birliği içinde bu altyapıyı somut uygulamalara dönüştürüyoruz. Ar-Ge ve yerel yeteneklere yaptığımız yatırımlar da Türkiye’nin öncü rolünü güçlendiriyor.”