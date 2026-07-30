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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven Temmuz'da arttı

        Ekonomik güven Temmuz'da arttı

        Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 99,8 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ekonomik güven Temmuz'da arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı.

        Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 99,8 değerini aldı.

        Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 101,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 111,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

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