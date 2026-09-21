Enerji sistemlerinin en büyük siber tehlikesi hala insan! Başıboş yapay zeka değil

Enerji sistemleri, son dönemde gündeme gelen “başıboş yapay zeka” saldırılarının yarattığı endişelerden çok daha önce siber tehditlere açıktı. Güvenlik uzmanları, asıl tehlikenin hala insan kaynaklı olduğunu net bir şekilde belirtiyor. Yüksek profilli siber saldırıların ardından yapay zekanın kontrol dışı kalıp “insanlığı yok etme” ihtimali tartışılmaya başlansa da, enerji altyapıları zaten uzun süredir savunmasız durumda.

İNSAN FAKTÖRÜ HALA EN BÜYÜK RİSK

Institute for Security and Technology’te (IST) kamu güvenliği ve dayanıklılık alanında yönetici olan Joshua Corman, durumu “Her zaman av konumundaydık. Sadece yırtıcılarımızın iştahına göre hayatta kalmaya çalışıyorduk” sözleriyle özetliyor. Corman’a göre üretken yapay zeka sayesinde herhangi bir kötü niyetli kişi veya “sosyopat”, eskisine göre çok daha güçlü ve tehlikeli hale geldi. Enerji sistemleri gibi kritik altyapılar, bu nedenle yalnızca teknik önlemlerle değil, insan kaynaklı risklerin de dikkate alınmasıyla korunmalı.

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BAŞIBOŞ YAPAY ZEKA MI, KÖTÜ NİYETLİ İNSAN MI?

Son dönemde yapay zeka ajanlarının kendi karmaşık siber saldırılarını düzenleyebileceğine dair haberler ve bazı yapay zeka geliştiricilerinin “yapay zekanın bir gün insanlığı yok etme ihtimalinin yüzde 10 olduğu” yönündeki uyarıları gündemi meşgul ediyor. Ancak Corman ve diğer siber güvenlik uzmanları, asıl endişelerinin başıboş ajanlar değil, üretken yapay zekayı eline alan kötü niyetli kişiler olduğunu söylüyor. Ancak konu kötüye kullanım olduğu zaman insanın etkisi kontrolden çıkmış AI’dan çok daha büyük. Yapay zeka araçları kötü niyetli aktörlerin elinde saldırı kapasitesini ciddi şekilde artırıyor.

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ENERJİ ŞİRKETLERİ SAVUNMALARINI GÜÇLENDİRMELİ

Teknoloji şirketleri daha güçlü yapay zeka modelleri geliştirmek için yarışırken, enerji şirketlerinin de kim ya da ne kaynaklı olursa olsun saldırılara karşı savunmalarını artırması şart. Uzmanlar, enerji altyapılarının halihazırda endişe verici derecede savunmasız olduğunu ve riskin büyümeye devam ettiğini vurguluyor. Corman ve diğer yetkililer, şirketlerin hem mevcut insan kaynaklı tehditlere hem de gelecekte ortaya çıkabilecek yeni risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.