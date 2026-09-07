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        Haberler Ekonomi Maden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerini kabul etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerini kabul etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Bayraktar "İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti alması, değeri görmesi bizim için en önemli mesele. En zor işlerden birisini de madencilerimiz yapıyor. Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk, başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık" dedi. Madenciler de yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 15:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Bayraktar, madencileri kabul etti

        Bakan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini Bakanlıkta kabul etti.

        Görüşmede konuşan Bakan Bayraktar "İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti alması, değeri görmesi bizim için en önemli mesele. En zor işlerden birisini de madencilerimiz yapıyor. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp ekonomiye katıyoruz. Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk, başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık, biz karşı taraf değiliz" dedi.

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        "İşçiye Borcu Olan Firmaya Teşvik Vermiyoruz"

        Yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi verdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, bu düzenleme ile madenlerin çalışmasını, buradan gelen kömürle elektrik üretilmesini, Türkiye'nin cari açığında bir azalma olmasını ve madendeki işçilerin istihdamlarında bir aksama olmamasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, “Kırmızı çizgimiz; işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. Sizleri düşündük. İşçi, hakkını alsın diye o düzenlemeyi yaptık.” dedi. Çevre ile ilgili yatırımı yapmadığında da firmaya teşvik verilmediğini ifade etti.

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        Madencilerden Teşekkür

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ise sürecin büyük bir başarıyla sonuçlandığını belirterek Bakan Bayraktar’a teşekkür etti. Akçul, “Tüm arkadaşlarım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Heyetinize de ayrıca teşekkür ediyorum; sizin öncülüğünüzde hepsi emek harcadılar.” diye konuştu. Madenciler de yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar’a teşekkürlerini iletti.

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        Madencilerle sohbet eden Bakan Bayraktar, onlardan gelen talepleri de dinledi.

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        #enerji
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