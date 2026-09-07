Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerini kabul etti

Bakan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede konuşan Bakan Bayraktar "İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti alması, değeri görmesi bizim için en önemli mesele. En zor işlerden birisini de madencilerimiz yapıyor. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp ekonomiye katıyoruz. Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk, başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık, biz karşı taraf değiliz" dedi.

REKLAM

"İşçiye Borcu Olan Firmaya Teşvik Vermiyoruz"

Yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi verdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, bu düzenleme ile madenlerin çalışmasını, buradan gelen kömürle elektrik üretilmesini, Türkiye'nin cari açığında bir azalma olmasını ve madendeki işçilerin istihdamlarında bir aksama olmamasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, “Kırmızı çizgimiz; işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. Sizleri düşündük. İşçi, hakkını alsın diye o düzenlemeyi yaptık.” dedi. Çevre ile ilgili yatırımı yapmadığında da firmaya teşvik verilmediğini ifade etti.

REKLAM

Madencilerden Teşekkür

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ise sürecin büyük bir başarıyla sonuçlandığını belirterek Bakan Bayraktar’a teşekkür etti. Akçul, “Tüm arkadaşlarım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Heyetinize de ayrıca teşekkür ediyorum; sizin öncülüğünüzde hepsi emek harcadılar.” diye konuştu. Madenciler de yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar’a teşekkürlerini iletti.

REKLAM

Madencilerle sohbet eden Bakan Bayraktar, onlardan gelen talepleri de dinledi.