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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjisa Enerji üst yönetiminde görev değişimi

        Enerjisa Enerji üst yönetiminde görev değişimi

        Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamada kurumda CEO'luk görevini yürüten Murat Pınar'ın, 1 Ağustos 2026 itibarıyla görevini Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci'ye devredeceği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Enerjisa Enerji'de görev değişimi

        Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamada kurumda CEO'luk görevini yürüten Murat Pınar'ın, 1 Ağustos 2026 itibarıyla görevini Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci'ye devredeceği açıklandı.

        Açıklamaya göre Oğuzhan Özsürekci, 1 Ağustos 2026 itibarıyla Enerjisa Enerji CEO'luğu görevini üstlenirken, Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini de ikinci bir duyuruya kadar vekâleten yürütmeye devam edecek.

        Enerjisa Enerji'nin açıklamasına göre Murat Pınar ise, Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmış olup; topluluktaki çeşitli görevlerinin yanı sıra Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinin Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütecek.

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        Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, görev değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        "Murat Pınar, uzun yıllardır Enerjisa Enerji bünyesinde üstlendiği farklı görevlerde özelleştirme sürecinden bu yana şirketimizin büyümesine, dönüşümüne ve bugün ulaştığı güçlü konuma önemli katkılar sağladı.

        Liderliğiyle sadece şirketimizin operasyonel başarısına değil; kurumsal kültürüne, sürdürülebilirlik vizyonuna ve paydaşlarımızla kurduğu güven ilişkisine de değer kattı. Aynı zamanda elektrik dağıtım sektörünün dönüşümüne, hizmet kalitesinin gelişimine ve sektörün geleceğine yön veren pek çok çalışmaya öncülük ederek ülkemiz enerji sektörüne önemli katkılar sundu. Kendisine bugüne kadar ortaya koyduğu liderlik ve katkıları için teşekkür ediyor, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yeni görevinde başarılar diliyorum.

        Oğuzhan Özsürekci de Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde farklı sorumluluklar üstlenmiş, şirketimizi, kültürümüzü ve stratejik önceliklerimizi yakından tanıyan güçlü bir lider. Bu görevi şirket içinden yetişen deneyimli bir ismin devralması, Enerjisa Enerji'nin güçlü kurumsal yapısının ve liderlik anlayışının önemli bir göstergesidir. Şirketimiz, güçlü yönetim ekibi ve çalışanlarıyla stratejik hedefleri doğrultusunda müşterileri, yatırımcıları ve tüm paydaşları için değer üretmeye aynı kararlılıkla devam edecektir."

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