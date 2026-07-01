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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro bölgesinde enflasyon haziranda geriledi

        Euro bölgesinde enflasyon haziranda geriledi

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,8 seviyesine indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Euro bölgesinde enflasyon haziranda geriledi

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,8 seviyesine indi.

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,8'e düştü. Böylece, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonda ocak ayından beri devam eden artış sona erdi.

        Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

        Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde enflasyonun haziranda yıllık bazda yüzde 3 olacağı yönündeydi.

        Euro Bölgesi'nde haziran ayında çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi.

        Euro Bölgesi'nde haziranda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 8,7 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

        Enflasyon haziranda geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da 2, İtalya'da 3,1 ve İspanya'da yüzde 3,6 seviyesinde ölçüldü.

        Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Euro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

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