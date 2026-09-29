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        Haberler Ekonomi Para Faizi 15 yılın zirvesine yükseltti

        Faizi 15 yılın zirvesine yükseltti

        Avustralya Merkez Bankası (RBA), enflasyonun yüksek seyretmesi ve Orta Doğu çatışmasının enerji fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,60'a yükseltti. Faiz böylece 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Faizi 15 yılın zirvesine yükseltti

        RBA, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,60'a çıkardı. Banka böylece 2026 yılında faizi dört kez artırmış oldu. Toplam faiz artışı 100 baz puana ulaştı.

        RBA karar metninde, ağustos ayındaki toplantıda işaret edilen yukarı yönlü risklerin bir bölümünün artık gerçekleşmeye başladığını belirtti.

        ENERJİ FİYATLARI YÜKSELDİ

        Merkez bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın genişlediğine ve küresel enerji fiyatlarının daha önce öngörülenden çok daha yüksek seviyelere çıktığına dikkat çekti.

        RBA ayrıca yapay zeka kaynaklı talebin teknolojiyle bağlantılı ürünlerde hızlı fiyat artışlarına yol açtığını ifade etti.

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        Banka, enflasyonu kontrol altında tutmak için gerekli gördüğü adımları atmaya devam edeceğini ve gerekmesi halinde politika faizini daha da artırabileceğini bildirdi.

        ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE

        Avustralya'da enflasyon 2026 boyunca RBA'nın yüzde 2-3'lük hedef bandının üzerinde seyretti. Enflasyon mart ayında yüzde 4,6 ile yılın en yüksek seviyesine çıkarken, temmuz ayında yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Temmuz verisi piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı.

        Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisinin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

        Bank of America, geçen hafta yayımladığı değerlendirmede enflasyonun hedefe doğru gerilemek yerine hızlandığına işaret etti. Banka, temmuz ayı tüketici fiyatlarının son aylarda çekirdek enflasyondaki yükseliş eğilimini güçlendirdiğini belirtti.

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        BÜYÜME UYARISI

        RBA, Orta Doğu'daki çatışmanın çözüme kavuşmadığını ve enflasyonun daha yüksek, ekonomik aktivitenin ise tahminlerden daha düşük gerçekleşebileceği senaryolar bulunduğunu belirtti.

        Avustralya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü. Büyüme yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesindeydi.

        Faiz kararının ardından S&P/ASX 200 endeksi ve Avustralya doları yatay seyretti.

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