Fon soruşturmasında 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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