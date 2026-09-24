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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Fon soruşturmasında 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Fon soruşturması
        #tutuklama
        #Sermaye piyasası işlemleri
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