Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.417,91 %-0,26
        DOLAR 46,8182 %0,03
        EURO 53,5453 %0,09
        GRAM ALTIN 6.261,35 %-0,26
        FAİZ 40,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 93,05 %-0,88
        BITCOIN 63.192,00 %0,81
        GBP/TRY 62,4989 %-0,06
        EUR/USD 1,1431 %-0,05
        BRENT 71,84 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 10.237,30 %-0,26
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI 6 TEMMUZ || Son dakika: Hafta değer kaybıyla başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI 6 TEMMUZ || Son dakika: Hafta değer kaybıyla başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 6 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Temmuz alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe altın fiyatları aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı merakla sorgulanıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        6.261,7000

        6.262,6180

        3

        ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ DOLAR?

        4.169,88

        4.170,71

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        10.018,7200

        10.239,3800

        5

        YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        19.971,33

        20.474,74

        6

        TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        40.735,00

        41.065,00

        ÖNERİLEN VİDEO

        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!

        İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, nakit para ve çek çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, suç dosyaları kabarık 3 kadın yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesin...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Ev sahibi Meksika'yı eleyen İngiltere çeyrek finalde!
        Ev sahibi Meksika'yı eleyen İngiltere çeyrek finalde!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!