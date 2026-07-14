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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI SON DURUM 14 TEMMUZ || Gram altın 6 bin 100 liranın altını gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM 14 TEMMUZ || Gram altın 6 bin 100 liranın altını gördü! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 14 Temmuz Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. İran ve ABD arasındaki gerilimin piyasalar zerindeki etkisi devam ederken gram altın fiyatları 6 bin 100 liranın altını gördü. Yaşanan gerilimle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosuna çevrildi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 14 Temmuz alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 14 Temmuz Salı yani haftanın ikinci iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ABD ve İran arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı merakla sorgulanıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        6.094,1280

        6.094,8690

        3

        ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ DOLAR?

        4.013,75

        4.014,66

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        9.750,6000

        9.965,1100

        5

        YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        19.368,74

        19.857,35

        6

        TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        39.432,00

        39.737,00

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