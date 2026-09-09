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        Haberler Ekonomi Otomobil Garanti BBVA ve Servis Plan güçlerini birleştirdi

        Garanti BBVA ve Servis Plan güçlerini birleştirdi

        Garanti BBVA ve Servis Plan, dijital taşıt kredisi çözümlerini satış sonrası araç hizmetleriyle bir araya getiren yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında müşterilerin, araç alım sürecinden bakım ve servis ihtiyaçlarına kadar daha kapsamlı bir deneyim yaşaması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:12 Güncelleme:
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        Servis Plan'dan "Garanti" iş birliği

        Garanti BBVA ile Servis Plan, otomotiv finansmanı ve satış sonrası hizmetleri tek bir ekosistemde buluşturmak amacıyla yeni bir iş birliği başlattı.

        Yapılan açıklamaya göre, müşteriler ikinci el veya elektrikli araç alımlarında ihtiyaç duydukları finansmana Garanti BBVA’nın dijital kanalları üzerinden, şubeye gitmeden hızlı ve kolay şekilde ulaşabilecek.

        Kredi kullanımının ardından müşterilere sunulan Servis Plan paketiyle birlikte araç sahipleri; bakım, onarım, yıkama, lastik, akü ve acil yol yardımı gibi birçok hizmetten tek uygulama üzerinden yararlanabilecek.

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        ARAÇ SAHİPLİĞİNDE BÜTÜNSEL DENEYİM

        25 yılı aşkın otomotiv, operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi deneyimine sahip Servis Plan, sunduğu hizmetlerle araç sahiplerinin satış sonrası ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

        Yeni iş birliğiyle birlikte araç satın alma sürecinin yalnızca finansman aşamasıyla sınırlı kalmayacağı, sahiplik dönemindeki hizmetlerle desteklenen bütünsel bir deneyime dönüşmesi amaçlanıyor.

        İş birliğinin, bayilerin müşterilerine dijital finansman seçenekleriyle birlikte satış sonrası avantajları da sunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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        Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, dijitalleşmeyle birlikte müşterilerin finansman süreçlerini hızlı ve kesintisiz şekilde yönetmek istediğini belirterek, Servis Plan iş birliğiyle araç sahipliği deneyimini satış sonrası hizmetlerle tamamladıklarını ifade etti.

        "Dijitalleşmeyle birlikte müşteriler artık finansman ihtiyaçlarına bulundukları yerden hızlı ve kolay biçimde erişmek, araç satın alma sürecini de mümkün olduğunca kesintisiz yönetmek istiyor. Servis Plan iş birliğiyle bu deneyimi satış sonrası hizmetlerle tamamlıyor; müşterilerimize araç sahibi olduktan sonra da değer sunuyoruz. Aynı zamanda bayilerin de müşterilerine daha kapsamlı bir deneyim sunmalarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

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