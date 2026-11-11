Geleceği kendi enerji kararlarını veren fabrikalar şekillendirecek

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de Hayat Holding’in grup şirketlerinden Hayat Kimya’nın 10 Kasım’da ev sahipliği yaptığı “Sanayinin Geleceği: Akıllı Enerji Yönetimi” başlıklı panelde enerji yönetiminde dijital dönüşüm, anlık enerji yönetimi, yapay zeka destekli optimizasyon ve düşük karbonlu sanayinin ve sıfır emisyonlu fabrikanın geleceği konuları ele alındı.

Hayat Kimya Enerji Grup Müdürü Serbay Tarakçı, Zeros Enerji Satış Müdürü Mehmet Kaan Kaya ve Konzek Teknoloji CEO’su Erdal Baş’ın katıldığı, teknoloji yazarı ve TV sunucusu Ahmet Can’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde ayrıca Hayat Kimya’nın yakın zamanda Kocaeli fabrikasında hayata geçirdiği ve enerji üretimi ile tüketimini eş zamanlı analiz eden yapay zeka destekli enerji yönetim sistemi de örnek bir uygulama olarak katılımcılarla paylaşıldı.

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"ÖNCE ÖLÇTÜK, SONRA GÖRÜNÜR HALE GETİRDİK VE MODELLEDİK"

Hayat Kimya Enerji Grup Müdürü Serbay Tarakçı panelde yaptığı konuşmasında; “Enerji bizim gibi büyük sanayi şirketleri için çok önemli bir konu ve sanayinin geleceğinde de enerji yönetimi kritik bir rol üstlenecek. Hayat Kimya olarak geçmişte enerji yönetimini manuel yollarla yaparak enerji tüketimini günlük değil bir sonraki gün analiz ediyorduk.

Bu tüketimi anlık görebilmeyi ve maliyeti anlık bilebilmeyi hayal ederek dijitalleşme yolculuğumuzu başlattık. Önce dijital altyapımızı oluşturarak verinin güvenirliğini ve sürekliliğini sağladık.

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Sonrasında tesisimizin dijital ikizini oluşturduk. Bu tesisi yönetecek enerji operatörünü eğittik ve bugün geldiğimiz noktada bunun karşılığını görüyoruz; çünkü enerji piyasası çok dinamik. Neredeyse her saat yeni bir karar vermeniz gerekiyor.

Talep değişiyor, üretim şartları değişiyor, piyasa fiyatı değişiyor, ekipmanların verimliliği değişiyor. İnsanın bütün bu değişkenleri her an takip edip her seferinde matematiksel olarak en doğru kararı vermesi kolay değil. Yapay zeka burada bize çok ciddi bir kabiliyet kazandırıyor.

Bütün alternatifleri değerlendiriyor ve o an için en verimli, en düşük maliyetli çalışma noktasını buluyor. Bizim için mesele artık sadece enerjiyi izlemek değil.

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Önce hayal ettik, sonra dijital olgunluğu artırdık ve modelleyerek dijital ikizi oluşturduk, şimdi ise yapay zeka ile optimize ediyor ve yönetiyoruz” diyerek Hayat Kimya’nın enerji yönetiminde dijitalleşme yolculuğunu paylaştı.

Hayat Kimya yakın zamanda Kocaeli Kampüsü’nde yapay zeka destekli enerji yönetim sistemini devreye almıştı. Bu sayede kampüsün enerji bütçesi 7 gün 24 saat izleniyor ve üretim planlamasından maliyet analizine, şebeke optimizasyonundan enerji kaynağı seçimine kadar kritik karar süreçleri destekleniyor.