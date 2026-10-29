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        Haberler Ekonomi Teknoloji GİB’den yapay zekalı mükellef temsilcisi

        GİB’den yapay zekalı mükellef temsilcisi

        Gelir İdaresi Başkanlığı, 7/24 hizmet verecek yapay zeka destekli Dijital Mükellef Temsilcisi Projesi'ni hayata geçirecek. Yeni sistemle vergi hizmetlerinde dijitalleşme hızlandırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Vergi işlemlerinde yapay zeka dönemi

        GİB tarafından, vergi sisteminde dijital dönüşüme daha hızlı uyum sağlanması ve risklere karşı gerekli önlemlerin hızla alınabilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı geliştirilecek.

        Vergi dairelerinde düzenlenen belgelerin elektronik ortama taşınmasına devam edilecek. Vergi dairelerinin tebligat süreçleri etkinleştirilerek bu işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

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        Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulacak. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak 7/24 çalışan özelleştirilmiş sohbet robotunun geliştirilmesini de içeren Dijital Mükellef Temsilcisi Projesi (Yeni GİBİ) hayata geçirilecek.

        Vergi mevzuatının yapay zeka altyapısına entegre edilmesi tamamlanarak "gib.gov.tr" adresinde uygulamaya geçilecek. "GİBMOBİL" uygulamasına yapay zeka entegrasyonu yapılacak.

        Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Borçlu mükelleflere yönelik takip işlemleri güçlendirilerek kamu alacaklarının Hazineye intikalinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

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        Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlar destekli risk analiz faaliyetleriyle ve tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecek.

        TASARRUF TEDBİRLERİNE UYUM ARTIRILACAK

        Kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak. Muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek. Ortaya çıkacak yeni hizmetlerin mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacak.

        Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nde yapay zeka destekli erken uyarı ve tahminleme altyapısı oluşturulacak. Kamu e-fatura uygulamasının kapsamı mali kontrol ve veri analitiğini destekleyecek şekilde genişletilecek. Kamu Personel Ödeme Sistemi, istihdam türü ve kamu idaresi bazında yaygınlaştırılacak.

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        e-Tahsilat ve e-teminat uygulamalarının kapsamı genişletilecek. Tasarruf tedbirlerine uyumun artırılması amacıyla risk esaslı izleme ve veri analitiğine dayalı denetim faaliyetlerinin yürütülmesine devam edilecek. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin belediyelerde yaygınlaştırılması tamamlanacak. Döner sermayeli işletmelerin mali yönetim altyapısını güçlendirmek amacıyla ilgili mevzuat güncellenecek ve sisteme entegrasyon çalışmaları sürdürülecek.

        YERLİ ÜRETİM İLE ÇEVRECİ ARAÇLARA ÖNCELİK VERİLECEK

        Tedarik Varlık Yönetim Sistemi'nin satın alma ve taşınmaz malların kayıt ve takibine yönelik uygulamasının kullanımı yaygınlaştırılacak. Mali istatistiklerin derlenmesi ve izlenmesi amacıyla geliştirilen Mali Analiz ve Kurumsal Raporlama Otomasyon Sistemi uygulamaya alınacak.

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        Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. Taşıt ihtiyaçları, öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak. Yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

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        #GİB
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