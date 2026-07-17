Gözetimli ithalatta yüzde 5 esnekliği
Gözetim uygulaması kapsamındaki ithalatta, gümrükçe kabul edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri yüzde 5'ten az aşması halinde ithalata izin verilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:55 Güncelleme:
Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten daha az oranda aşması durumunda ithalat gerçekleştirilebilecek.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, tebliğin kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.
Buna göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az oranda aşması durumunda ithalat yapılabilecek.
*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.
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