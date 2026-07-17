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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gözetimli ithalatta yüzde 5 esnekliği

        Gözetimli ithalatta yüzde 5 esnekliği

        Gözetim uygulaması kapsamındaki ithalatta, gümrükçe kabul edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri yüzde 5'ten az aşması halinde ithalata izin verilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        İthalatta yüzde 5 tolerans

        Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten daha az oranda aşması durumunda ithalat gerçekleştirilebilecek.

        Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Düzenlemeyle, tebliğin kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.

        Buna göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az oranda aşması durumunda ithalat yapılabilecek.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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