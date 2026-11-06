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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hayat Holding, COP31'de sanayi dönüşümünü anlatacak

        Hayat Holding, COP31'de sanayi dönüşümünü anlatacak

        COP31'in ayni hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Hayat Holding, grup şirketleri Hayat Kimya ve Kastamonu Entegre ile üç farklı panelde enerji yönetimi, döngüsel hammadde kullanımı ve yapay zeka destekli sanayi dönüşümüne ilişkin deneyimlerini paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 14:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hayat Holding, COP31'de sanayi dönüşümünü anlatacak

        9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in ayni hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Hayat Holding, grup şirketleri Hayat Kimya ve Kastamonu Entegre ile üç farklı panelde enerji yönetiminde dijital dönüşümden döngüsel hammadde kullanımına, yapay zeka ve teknolojinin sanayinin geleceğindeki rolünden düşük karbonlu üretim modellerine uzanan farklı başlıklarda deneyimlerini paylaşacak.

        Hayat Holding’in grup şirketlerinden Hayat Kimya, 10 Kasım’da Bilim Teknoloji Hub’ında gerçekleştirilecek “Sanayinin Geleceği: Akıllı Enerji Yönetimi” başlıklı panele ev sahipliği yapacak.

        Hayat Kimya Enerji Grup Müdürü Serbay Tarakçı, Zeros Enerji Satış Müdürü Mehmet Kaan Kaya ve Konzek Teknoloji CTO’su Yunus Altunbıçak’ın katılacağı, teknoloji yazarı ve TV sunucusu Ahmet Can’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde enerji yönetiminde dijital dönüşüm, yapay zeka destekli optimizasyon ve düşük karbonlu sanayinin geleceği ele alınacak.

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        Panelde ayrıca Hayat Kimya’nın Kocaeli fabrikasında hayata geçirilen ve enerji üretimi ile tüketimini eş zamanlı analiz eden yapay zeka destekli enerji yönetim sistemi de örnek uygulama olarak paylaşılacak.

        Hayat Holding’in ahşap bazlı panel sektöründe faaliyet gösteren grup şirketi Kastamonu Entegre, COP31 kapsamında düzenleyeceği iki panelle döngüsel hammadde kullanımı ve sanayinin teknolojik dönüşümünü gündeme taşıyacak.

        16 Kasım’da Sıfır Atık Hub’ında gerçekleştirilecek “Ahşabın Döngüsel Geleceği: Sanayide Ham Madde Dönüşümü” başlıklı panelin moderatörlüğünü gazeteci Şelale Kadak üstlenecek. Panelde Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Kastamonu Entegre Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Halim Sırçancı ve Rilegno Genel Direktörü Marco Gasperoni konuşmacı olarak yer alacak. İtalya’nın ahşap geri dönüşüm modeli ve Kastamonu Entegre’nin üretim deneyimi üzerinden atık ahşabın yeniden sanayiye kazandırılmasının ele alınacağı oturumda; toplama, ayrıştırma, izlenebilirlik ve kalite süreçleri ile Türkiye’de ahşap geri dönüşümünün geliştirilmesine yönelik iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

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        Aynı gün Yeşil Sanayileşme Hub’ında düzenlenecek “Sektörümüzün ve Sanayinin Dönüşümünde Yapay Zeka ve Teknolojinin Belirleyici Rolü” başlıklı panelin moderatörlüğünü Kastamonu Entegre Global Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü Dr. Hüseyin Güler üstlenecek. Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun da konuşmacı olarak katılacağı panelde bilim, teknoloji ve yapay zekanın ahşap bazlı panel sektöründe ve sanayinin genelinde sürdürülebilir dönüşüme katkısı; üretimde verimlilik, kaynakların etkin kullanımı ve inovasyon olanakları üzerinden ele alınacak.

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