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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hülya Türkmen: "Belirsizliği beklemek yerine planlı hareket etmek gerekiyor"

        Hülya Türkmen: "Belirsizliği beklemek yerine planlı hareket etmek gerekiyor"

        2026'nın ilk aylarındaki güçlü seyrin ardından piyasalarda daha temkinli bir görünüm öne çıkarken, Garanti BBVA Yatırım yatırım kararlarında planlı ve kademeli yaklaşımın, çeşitlendirmenin ve disiplinli nakit yönetiminin önemine dikkat çekti. Şirket, önümüzdeki dönemde defansif sektörlerin yanı sıra teknoloji, yapay zeka, savunma sanayisi ve seçili sanayi şirketlerinin takip edilebileceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        "Belirsizliği beklemek yerine planlı hareket etmek gerekiyor"

        2026 yılının ilk aylarında piyasalarda görülen güçlü seyir, yaz aylarında devam jeopolitik gelişmeler ve ekonomik koşullarla birlikte yerini daha temkinli bir görünüme bıraktı. Yatırımcıların önemli bir bölümü, mevduat faizlerinin de cazibesiyle beklemeyi tercih ederken, Garanti BBVA Yatırım mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların izleyebileceği yol haritasına dikkat çekiyor.

        "KEŞKE DEMEMEK İÇİN İYİ BİR PLAN YAPMAK GEREKİYOR"

        Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, piyasalardaki görünüme ilişkin şunları söyledi: “Piyasalarda sık karşılaşılan yaklaşımlardan biri, belirsizlik dönemlerini fırsatların azaldığı dönemler olarak değerlendirmek. Oysa belirsizliğin arttığı dönemlerde, yatırım kararlarını bilgi ve analizle şekillendirmek her zamankinden daha önemli.

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        Bu nedenle yatırımcılarımıza mesajımız net: Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasını beklemek yerine planlı hareket etmek, tek seferlik kararlar yerine kademeli bir yaklaşımı benimsemek, çeşitlendirmeye ve disiplinli nakit yönetimine önem vermek dalgalı dönemlerde yatırımcıların en önemli pusulası. Garanti BBVA Yatırım olarak sorumluluğumuz, yatırımcıların duygularla değil, bilgi ve analizle karar almalarına destek olmak.”

        "BİLİNÇLİ YATIRIM İÇİN DOĞRU SORULARI SORMAK GEREKİYOR"

        Garanti BBVA Yatırım, mevcut piyasa koşulları ve olası düzeltmelerin, hisse senedi yatırımı bulunmayan veya sınırlı pozisyona sahip yatırımcılar için kademeli yatırım imkanı, mevcut yatırımcılar için ise portföylerini yeniden değerlendirme fırsatı oluşturabileceğini belirtiyor. Şirket, yatırımcıların karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla eTrader uygulaması üzerinden yurt içi ve yurt dışı hisselere ilişkin günlük yatırım fikirleri ve stratejiler de paylaşıyor.

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        DALGALI DÖNEMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Garanti BBVA Yatırım’ın değerlendirmesine göre, dalgalı piyasa dönemlerinde yatırım kararlarının planlı ve kademeli bir yaklaşımla ele alınması önem taşıyor. Yatırımların zamana yayılması, farklı sektörlere çeşitlendirilmesi ve belirli ölçüde nakit esnekliği korunması, zamanlama riskinin yönetilmesine yardımcı olabiliyor.

        Garanti BBVA Yatırım, yüksek faiz dönemlerini takip eden 12-24 aylık süreçlerde hisse senetlerinin yatırımcıların gündeminde yeniden öne çıkabildiğini belirtiyor. Şirket, piyasa koşullarının ideal hale gelmesini beklemek yerine farklı koşullara uyum sağlayabilecek esnek bir yatırım yaklaşımının benimsenmesini ve uzun vadeli hedeflerin gözetilmesini öneriyor.

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        İKİ YATIRIM TEMASI ÖNE ÇIKIYOR

        Garanti BBVA Yatırım’ın değerlendirmesinde, önümüzdeki dönemde iki ana yatırım temasının öne çıkabileceği belirtiliyor.

        İlk temada, ekonomik yavaşlama dönemlerinde talebin görece güçlü kalabildiği gıda perakendesi, telekomünikasyon, elektrik üretimi ve sağlık gibi defansif sektörler yer alıyor.

        İkinci temada ise büyüme potansiyelini koruyan şirketler öne çıkıyor. Bu kapsamda güçlü ihracat ağına sahip sanayi şirketleri, savunma sanayisi, yazılım, teknoloji ve yapay zeka alanları takip ediliyor.

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        Değerlendirmeye göre Türkiye'de havacılık, savunma sanayisi, gıda perakendesi ve seçili sanayi şirketleri, küresel piyasalarda ise teknoloji ve yapay zeka şirketleri öne çıkan alanlar arasında bulunuyor. Bunun yanında, değerleme açısından cazip seviyelere yaklaşan bankacılık hisseleri de seçici bir yaklaşımla takip edilebilir.

        Garanti BBVA Yatırım, mevcut piyasa koşulları ve olası düzeltmelerin, hisse senedi yatırımı bulunmayan veya sınırlı pozisyona sahip yatırımcılar için kademeli yatırım imkanı, mevcut yatırımcılar için ise portföylerini yeniden değerlendirme fırsatı oluşturabileceğini belirtiyor. Şirket, yatırımcıların karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla eTrader uygulaması üzerinden yurt içi ve yurt dışı hisselere ilişkin günlük yatırım fikirleri ve stratejiler de paylaşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Garanti BBVA Yatırım.
        #Hülya Türkmen
        #banka
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