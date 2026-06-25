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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IC Enterra'dan 'Güneş Otlatma' ile doğal arazi yönetimi

        IC Enterra'dan 'Güneş Otlatma' ile doğal arazi yönetimi

        Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla temiz enerji üretimine devam eden IC Enterra Yenilenebilir Enerji, operasyonel süreçlerinde çevreye ve yerel topluma değer katan yenilikçi uygulamalar yürütüyor. Şirket, Hatay'ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren ve 100 MWe kurulu güce sahip Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) "Solar Grazing" (Güneş Otlatma) olarak bilinen çevre dostu arazi yönetimi modelini uyguluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        IC Enterra'dan 'Güneş Otlatma' ile doğal arazi yönetimi

        Temiz enerji üretimini yerel kalkınma ve ekolojik dengeyle buluşturan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Erzin-2 GES sahasındaki bitki temizliği için tamamen doğal bir modeli tercih ediyor. "Güneş Otlatma" projesiyle en üst düzey İSG standartlarında sahaya alınan hayvanlar sayesinde yangın riski azaltılırken, çevreye ve bölge halkına doğrudan değer katılıyor.

        Hem yangın riski azalıyor hem karbon emisyonu düşüyor

        Sahasında 250 binden fazla yüksek verimli fotovoltaik panele ev sahipliği yapan Erzin-2 GES, kendiliğinden yetişen ve özellikle yaz aylarında yangın riski oluşturabilecek bitki örtüsünün temizliği için tamamen doğal bir yöntem kullanılıyor. Mekanik ekipman kullanımını asgariye indirerek karbon emisyonunu ve gürültü kirliliğini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, temizlik çalışmaları bölgedeki yerel üreticilere emanet ediliyor. Tesis çevresinde ikamet eden yörük halkından Mehmet Gökoğlu’na ait 200'den fazla küçükbaş hayvan, kontrollü bir şekilde santral sahasına alınarak otlatılıyor. Böylece makine kullanımı yerine ekolojik döngü desteklenirken, bölgedeki geleneksel hayvancılık faaliyetlerine ve Yörük kültürüne de doğrudan ekonomik kaynak sağlanıyor.

        Uygulama kontrollü şekilde yürütülüyor

        Endüstriyel temiz enerji üretimini yerel kalkınmayla birleştiren bu modelde, iş güvenliği de en üst düzeyde tutuluyor. Hayvanların sahaya giriş, çıkış ve yayılım süreçleri; Erzin-2 GES’in İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları ile ekipman güvenliği protokollerine yüzde 100 uyumlu olarak, belirlenen günlerde ve sürekli gözetim altında gerçekleştiriliyor. Temiz enerji arzına sunduğu güçlü katkının yanı sıra biyoçeşitliliği ve toplumsal faydayı da gözeten IC Enterra, yenilenebilir enerji sektöründe operasyonel mükemmellik açısından örnek bir model teşkil etmeye devam ediyor.

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