İrem Karaoda: "Kadın sağlığında yeni imkânlar yaratmayı hedefliyoruz"

Kadın sağlığı alanında bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve disiplinler arası bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla EndoTürkiye ve L’Oréal Türkiye iş birliğinde Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı hayata geçirildi. L’Oréal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle 24 yıldır sürdürdüğü “Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında desteklenen platform, şirketin Türkiye’deki 40. yılında bilime verdiği desteği yeni bir iş birliğiyle güçlendiriyor.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile endometriozis araştırmacılarının yanı sıra onkoloji uzmanları, ruh sağlığı, radyoloji, moleküler biyoloji, fizik, genetik ve biyomedikal mühendisliği gibi farklı alanlardan uzmanları ve araştırmacıları buluşturmayı amaçlayan platform, kadın sağlığını çok disiplinli bir yaklaşımla ele alıyor. Platform, kadın sağlığına ilişkin bilimsel çalışmaların daha görünür olmasına katkı sunmayı ve güvenilir bilgi arayan herkesin araştırmalara ve uzman görüşlerine erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

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Platformun ilk ayındaki veriler, farklı disiplinlerden araştırmacıların ağa gösterdiği ilgiyi ortaya koyuyor. Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı’na bir ayda 17 farklı uzmanlık alanından 102 akademisyen ve araştırmacı katıldı. Platform, hayata geçirilmesinden bu yana 1259 kez ziyaret edilirken, 14 bilimsel çalışma ve uzman görüşü platformda paylaşıldı.

"KADIN SAĞLIĞINDA ARAŞTIRMA VE BİLGİ PAYLAŞIMINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

L’Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda Tanrıkulu ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bilim Kadınları İçin" programını 24 yıldır sürdürürken desteğimizi her yıl nasıl daha ileri taşıyabileceğimize, bilimin gücünü kullanarak kadınları için nasıl yeni imkânlar yaratabileceğimize odaklandık. Türkiye’deki 40. yılımızda da bu yaklaşımı yeni bir iş birliğiyle ileri taşıyoruz. EndoTürkiye iş birliğiyle desteklediğimiz Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı ile yeterince araştırılmayan kadın sağlığı sorunlarını ve karşılanmamış ihtiyaçları görünür kılmayı, farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını ve bilimsel bilginin daha hızlı paylaşılmasını hedefliyoruz. Uzun vadede daha erken tanıya, daha etkili yaklaşımlara ve kadınların yaşam kalitesini iyileştirecek çözümlere katkı sunmak istiyoruz.”

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"KADIN SAĞLIĞINDA FARKLI DİSİPLİNLERİN BİLGİ BİRİKİMİNİ BİR ARAYA GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Endometriozis Araştırma ve Dayanışma Derneği (EndoTürkiye) Kurucu Ortağı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve aynı zamanda biyomedikal mühendisi olan Prof. Dr. Bahar Yüksel Özgör, kadın sağlığı alanında bilimsel iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Endometriozis, dünya genelinde milyonlarca kadını etkileyen ancak tanıya ulaşma sürecinde önemli güçlüklerin yaşanabildiği bir hastalık. Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar da kadınların tanı alana kadar birden fazla hekime başvurmak zorunda kaldığını ve bu sürecin yıllar alabildiğini gösteriyor. Kadın sağlığına ilişkin sorunların daha iyi anlaşılabilmesi için farklı uzmanlık alanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması büyük önem taşıyor.

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EndoTürkiye olarak L’Oréal Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı ile araştırmacıları ortak bir platformda buluşturmayı, bilimsel bilgi paylaşımını kolaylaştırıp çalışmaların hız kazanmasını sağlamayı ve kadın sağlığına ilişkin güvenilir bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.”

KADIN SAĞLIĞINDA ARAŞTIRMA İHTİYACI DEVAM EDİYOR

Kadın sağlığına yönelik araştırmalara ayrılan kaynakların sınırlı olması, bu alanda bilimsel çalışmaların ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademilerinin analizine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 2013–2023 dönemindeki araştırma hibelerinin yalnızca yüzde 8,8’i kadın sağlığı araştırmalarına ayrıldı. Enstitülerin toplam bütçesi artmasına rağmen kadın sağlığı araştırmalarının araştırma hibeleri içindeki payı geriledi.

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Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen endometriozis, kadın sağlığında araştırma ve farkındalık ihtiyacını ortaya koyan önemli örneklerden biri. Türkiye’de 15 binden fazla kadının katıldığı araştırmaya göre, endometriozis tanısı alan kadınlar teşhise ulaşana kadar ortalama dört farklı hekime başvuruyor.

İlk hastane başvurusuyla tanı arasında ise Kadın sağlığına yönelik araştırmalara ayrılan kaynakların sınırlı olması, bu alanda bilimsel çalışmaların ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademilerinin analizine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin 2013–2023 dönemindeki araştırma hibelerinin yalnızca yüzde 8,8’i kadın sağlığı araştırmalarına ayrıldı. Enstitülerin toplam bütçesi artmasına rağmen kadın sağlığı araştırmalarının araştırma hibeleri içindeki payı geriledi.

Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen endometriozis, kadın sağlığında araştırma ve farkındalık ihtiyacını ortaya koyan önemli örneklerden biri. Türkiye’de 15 binden fazla kadının katıldığı araştırmaya göre, endometriozis tanısı alan kadınlar teşhise ulaşana kadar ortalama dört farklı hekime başvuruyor. İlk hastane başvurusuyla tanı arasında ise yaklaşık dört yıl geçiyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 63’ü ağrılarına ve belirtilerine inanılmadığını, yaklaşık yüzde 78’i ise tedavi masrafları nedeniyle ekonomik güçlük yaşadığını belirtiyor.

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Bu veriler, endometriozis başta olmak üzere kadın sağlığına ilişkin sorunların bilimsel araştırmalarla daha kapsamlı ele alınmasının ve farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesinin önemine işaret ediyor. EndoTürkiye ve L’Oréal Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı da araştırmacılar arasında bilgi paylaşımını güçlendirmeyi, bilimsel çalışmalara görünürlük kazandırmayı ve kadın sağlığı alanındaki karşılanmamış ihtiyaçlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.