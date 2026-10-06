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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş dünyasının genç yetenekleri JTI Türkiye’den

        İş dünyasının genç yetenekleri JTI Türkiye’den

        JTI Türkiye'nin FutureFlow Yaz Stajı Programı bu sene de farklı üniversite ve bölümlerden öğrencilerin katılımıyla  tamamlandı. Program başladığından beri iş dünyası yetenek havuzuna kazandırılan gençlerin sayısı 498'e ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş dünyasına 44 yeni yetenek

        2026 yılında on ikinci kez Türkiye’nin “en iyi işveren”lerinden seçilen ve ülke sıralamasında bu sene de liderliği elinden bırakmayan JTI Türkiye, genç yeteneklere potansiyellerini keşfedebilecekleri programlar sunmaya devam ediyor.

        JTI Türkiye, FutureFlow Yaz Stajı Programı ile her yıl geleceğin iş insanı adayı üniversiteli gençlere iş hayatında deneyim kazandırırken kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri altı ile sekiz hafta süren kapsamlı bir program sunuyor.

        3.500’e yakın başvuru arasından seçilen 44 üniversite öğrencisinin kabul edildiği program temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirildi. Programın içeriğinde; yönetim ekipleriyle iletişim toplantıları, mentorluk programı, oryantasyon etkinlikleri, online ve yüz yüze eğitimler, atölye ve proje çalışmaları yer aldı.

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        DEPARTMAN YÖNETİCİLERİ İLE DEĞERLENDİRME

        Yedi farklı şehir ve 23 üniversiteden programa katılan öğrenciler, Genel Müdür ve Fabrika Lideri dâhil üst yönetimle yaptıkları görüşmelerle kariyer yolculuklarında ilham alacakları deneyimleri dinleme fırsatı yakaladılar. Ayrıca mentorluk seanslarında JTI çalışanlarıyla bir araya gelerek kişisel ve mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağladılar. Staj deneyimlerini departman yöneticileriyle değerlendirme fırsatı bulan stajyerler, ‘Duygusal Dayanıklılık’ eğitimi ve “İşe Alım Atölyesi” ile gelecekteki kariyer yolculuklarında faydalanabilecekleri değerli bilgiler edindiler. JTI Türkiye’nin yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü FutureFlow Yaz Stajı Programı ile 498 genç yetenek iş hayatına adım atarak deneyim kazanma fırsatı yakaladı.

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        FutureFlow Yaz Stajı Programına dâhil olan katılımcıların %6’sı JTI Türkiye’nin Yeni Mezun Programına katılarak JTI bünyesinde çalışmaya başladılar ve halihazırda %61’i JTI’da kariyerini şekillendirmeye devam ediyor. FutureFlow programı katılımcıları arasında yapılan değerlendirmede üst yönetime erişebilme ve onlardan öğrenme, kendilerini takımın bir parçası olarak hissetme, eğitim çeşitliliği ve fırsatları, öğrendiklerini pratiğe dökmek için sorumluluk alabilme programın kazanımları olarak öne çıktı.

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