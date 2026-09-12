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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin dönüşen iş gücü piyasası yeni nesil çalışma modelleriyle geliştirilecek

        Türkiye'nin dönüşen iş gücü piyasası yeni nesil çalışma modelleriyle geliştirilecek

        Türkiye, değişen ve dönüşen iş gücü piyasasının şartlarına uyum için yeni nesil çalışma modellerini devreye almaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        İş hayatında yeni modeller geliyor

        2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre gelecek üç yılda iş gücü ve çalışma hayatına yönelik çeşitli adımlar atılacak.

        Özellikle teknolojideki gelişmeler, yapay zekanın hızla devreye girmesi iş hayatında da değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Bu nedenle dönüşen iş gücü piyasası dinamikleri doğrultusunda yeni nesil çalışma modelleri, sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları dikkate alınarak, güvenceli esnekliği artıran ve atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek.

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        Enflasyonu düşürmeye yönelik makroekonomik politika çerçevesiyle uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen bir büyüme patikasıyla istihdam ve iş gücünün yeniden ivmelenmesi sağlanacak.

        Tek haneli seviyelere gerileyen işsizlik oranındaki iyileşmenin OVP süresince devam etmesi öngörülüyor.

        Program boyunca iş gücüne katılım oranında öngörülen yükselişle beraber istihdamın yıllık ortalama 711 bin kişi artması, işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2029'da yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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        Stratejik alanlardaki iş gücüne lisansüstü eğitim desteği

        İş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi için beşeri sermaye, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek, iş gücünün becerileri teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilecek.

        Mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasıyla bağı güçlendirilecek, ihtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri ve yeterlilik altyapısı geliştirilecek.

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        Meslek ve hedef grup odaklı aktif iş gücü programları iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına göre geliştirilecek, programların istihdam etkisi düzenli olarak değerlendirilecek ve kaynaklar kalıcı istihdama geçiş performansı yüksek program türlerine yönlendirilecek.

        Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda iş gücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek. Kamu, üniversite, özel sektör işbirliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkanları yaygınlaştırılacak.

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        Mesleki ve teknik eğitim müfredatına güncelleme geliyor

        Yurt dışındaki üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüten nitelikli araştırmacıların Türkiye'deki çalışma imkanları ile ortamları çeşitlendirilerek işbirlikleri geliştirilecek.

        Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içinde güncellenecek, staj ve iş başı eğitimi programlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde yönetim ve finansman konularında özel sektör katılımı artırılacak.

        Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu iş gücü ile uyumu güçlendirilecek.

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        Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarına yönelik Mezun Takip Sistemi oluşturulacak, iş gücü piyasası performansları analiz edilecek ve kariyer destek mekanizması geliştirilecek.

        Bireylerin istihdamda kalmalarının sağlanması ve becerilerinin günümüz ihtiyaçlarına uyumunun artırılması için hayat boyu öğrenmeye katılım, aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde artırılacak.

        "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi"nin etkin uygulanması sağlanacak, mikro yeterliliklere ilişkin ulusal düzenlemeler hayata geçirilecek ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nın ulusal ve uluslararası sistemlerle uyumu güçlendirilecek.

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        Ulusal Yeterlilik Sistemi'nin eğitim ve istihdam politikalarıyla etkin entegrasyonu güçlendirilecek.

        İş gücü piyasası bilgi altyapısı güçlendirilerek Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi tamamlanarak ilgili kurumların meslek verilerinde ortak dil ve birlikte çalışabilirlikleri sağlanacak, ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri temelli analiz ve meslek haritalama çalışmaları yaygınlaştırılacak.

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        #iş gücü
        #türkiye
        #iş hayatı
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