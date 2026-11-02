İşCep’e art arda 4. kez “Dünyanın En İyi Bireysel Mobil Bankacılık Uygulaması” ödülü

Uluslararası finans yayını Global Finance tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En İyi Dijital Bankaları ve Finansta Yapay Zekâ Ödülleri 2026” (World’s Best Digital Banks & AI in Finance Awards) organizasyonlarının ikinci tur sonuçları, Singapur’da düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Dünyanın En İyi Dijital Bankaları Ödülleri’nde İşCep ile dünya, Batı Avrupa ve Türkiye düzeyinde En İyi Bireysel Mobil Bankacılık Uygulaması ödülünü kazanan İş Bankası, toplam 16 ödülün sahibi oldu. Ödüllerde İş Bankası’nın yapay zekâ destekli müşteri asistanı Maxi başta olmak üzere geliştirilen yapay zekâ çözümleri, mobil bankacılık uygulamasındaki kullanıcı deneyimi, kredilendirme ve açık bankacılık alanındaki API altyapısı ile bireysel ve ticari bankacılıkta sürdürülen teknoloji odaklı çalışmaları etkili oldu.

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İŞ BANKASI’NA YAPAY ZEKÂ ALANINDA DA 6 ÖDÜL

Öte yandan İş Bankası, Finansta Yapay Zekâ Ödülleri’nde 3’ü Batı Avrupa, 3’ü de Türkiye kategorisinde olmak üzere toplam 6 ödül kazandı. Banka, “Ödemeler” ile “Yapay Zekâ Sohbet Robotları ve Sanal Asistanlar” kategorilerinde hem Batı Avrupa’nın hem de Türkiye’nin en iyisi seçildi. Banka ayrıca “Türkiye’de Ticari Bankacılıkta Yapay Zekâ” kullanımında da ödülün sahibi oldu. İkinci turda ise Batı Avrupa’da ana kategori ödülü olan “Finansta Yapay Zekâ Alanında En İyi Ticari Banka” ödülünü kazandı. Böylece İş Bankası toplamda 22 ödülün sahibi oldu.

“HER GEÇEN GÜN DAHA AKILLI, HIZLI, KOLAY VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR BANKACILIK…”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, açıklamasında dijital bankacılık ve yapay zekâ odaklı çalışmalarıyla kazandıkları ödüllerden duydukları gurur ve mutluluğu dile getirdi. Teknoloji odaklı çalışmalarla müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Gökmenler, bireysel ve ticari müşterilerin ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılamak ve finansal hizmetlere erişimini artırmak için çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

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Gökmenler, “Bu anlayışla Maxi'yi de müşterilerimizin daima yanında olan, ihtiyaçlarını öngörebilen bir asistana dönüştürdük. Karşılama ve yatırım alanlarında devreye aldığımız üretken yapay zekâ destekli asistanlarımızla kullanıcı memnuniyetini yüzde 82 seviyesine taşıdık. Yurt dışından gelen döviz transferlerinde geliştirdiğimiz yapay zekâ çözümleriyle, işlemlerin bir saat içinde hesaba geçme oranını yüzde 10'dan yüzde 70'e çıkardık; bu sayede 200 binden fazla müşterimiz fonlarına daha hızlı erişti” diye konuştu.

‘Geleceğin Bankası’ olma vizyonuyla yapay zekâ ve veri odaklı teknolojilere yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Gökmenler, böylece her geçen gün müşterilerine daha akıllı, hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçladıklarını vurguladı.