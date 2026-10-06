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        Haberler Ekonomi Girişimcilik İstanbul girişimcilikte küresel listede yer aldı

        İstanbul girişimcilikte küresel listede yer aldı

        Boston Consulting Group'un düşünce kuruluşu BCG Institute tarafından hazırlanan rapor, kent yönetimlerinin yavaşlayan büyüme, daralan bütçeler ve iş gücü dönüşümüyle mücadele ettiği bu dönemde, girişimcilik ekosistemlerini güçlendirerek ekonomik büyüme ve istihdam için önemli fırsatlar yaratabileceğini ortaya koyuyor. StartUp Blink'in girişimcilik ekosistemine göre oluşturduğu 100 şehirlik listede İstanbul 50'inci Sırada yer alıyor

        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        İstanbul'un girişimcilik karnesi belli oldu

        Boston Consulting Group'un düşünce kuruluşu BCG Institute tarafından hazırlanan yeni bir araştırmaya göre ekonomiye dinamizm kazandıran girişimciliğin hızlı büyümesi artık yalnızca birkaç küresel teknoloji merkezine özgü değil.

        Doğru koşulların oluşturulması halinde, girişimcilik ekosistemi sıralamasında 31–100 arasında yer alan şehirler de girişimciliği ve istihdamı artırarak ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayabilir.

        BCG’nin tahminlerine göre, bu şehirlerde girişimcilik ekosistemlerinin güçlendirilmesi önümüzdeki on yılda küresel ekonomiye 700 milyar doların üzerinde ek GSYİH ve 12.5 milyondan fazla yeni istihdam kazandırabilir.

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        GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMLERİ BÜYÜME İÇİN FIRSAT SUNUYOR

        Yalnızca ABD’de ikinci kademe girişimcilik merkezlerinin ekosistemlerinin güçlendirilmesiyle 2035’e kadar 250 milyar dolarlık ek GSYİH ve 1.5 milyon yeni istihdam yaratılabileceği öngörülüyor.

        2017’den bu yana girişimcilik ekosistemi sıralamasında en az 20 basamak yükselen 16 şehir “hızlı yükselen şehirler” olarak öne çıkıyor.

        Son dönemde aralarında Haydarabad, Münih, Mexico City, Singapur ve Kopenhag'ın da bulunduğu 16 şehir, küresel girişimcilik sıralamasında hızla tırmandı.

        Bu şehirler, 2017–2025 yılları arasında yüzde 27 istihdam artışı ve yüzde 44 reel GSYİH büyümesi elde ederek dünya ortalamasının üzerine çıktı.

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        İSTANBUL 100 ŞEHİR ARASINDA 50. SIRADA

        StartUpBlink’in girişimcilik ekosistemine göre oluşturduğu 100 şehirlik listede İstanbul 50. sırada yer alıyor. Listenin ilk sıralarında ise sırasıyla San Francisco, New York, Londra, Los Angeles, Pekin, Boston, Şangay ve Paris bulunuyor.

        Büyüklük, refah düzeyi ve coğrafi farklılıklara rağmen en hızlı tırmanan şehirler beş temel unsuru paylaşıyor.

        Bunlar, fikri mülkiyet ve yetenek altyapısını geliştirmek, girişimlerin güçlü bir müşteri tabanına erişimini sağlamak, risk sermayesini büyütmek, girişimciliği destekleyen politikalar hayata geçirmek ve iş birliğine dayalı bir girişimcilik kültürü oluşturmak olarak belirtiliyor.

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        #Girişimcilik
        #startup
        #istihdam
        #ekonomik büyüme
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