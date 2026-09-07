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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul’da kırtasiye denetimi: 1 milyon lira ceza

        İstanbul’da kırtasiye denetimi: 1 milyon lira ceza

        İstanbul'da 5 Ağustos'tan bu yana 885 kırtasiye işletmesinde yaklaşık 106 bin 901 ürün denetlendi. Fiyat etiketi ihlalleri nedeniyle yaklaşık 1 milyon lira idari yaptırım uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Kırtasiyelerde 24 bin ürün mercek altında

        İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda Avrupa Yakasında 22, Anadolu Yakasında 14 olmak üzere toplamda 36 ekiple denetime çıktı.

        Ekipler tarafından, okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı incelendi. Ürünlerin alış-satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı.

        Ayrıca, ürün güvenliği açısından tehlikeli ve riskli görülen ürünler kontrol edildi, ürünlerin üzerindeki etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinler incelendi.

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        "İSTANBUL'DA 5 APUSTOS'TAN İTİBAREN 885 KIRTASİYE ÜRÜNÜ SATAN İŞLETMEYİ DENETLEDİK"

        İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Şişlide bir kırtasiyede katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında denetimleri aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.

        2026-2027 yılı eğitim-öğretim dönemi öncesinde denetimlerin 5 Ağustostan itibaren başladığını ifade eden Menteşe, öğrencilerin güvenli ürünlerle eğitimine devam etmeleri ve velilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla söz konusu denetimleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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        Menteşe, bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şunları söyledi:

        "İstanbulda 5 Ağustostan itibaren 885 kırtasiye ürünü satan işletmede denetim yaptık. Bu 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem haksız fiyat açısından hem de ürün güvenliği açısından denetledik. Bu denetimlerimiz neticesinde yaklaşık 251 ürünün reyonla kasa arasındaki fiyatların uyuşmadığını gördük. Bunlara 997 bin 223 lira tutarında idari yaptırım uyguladık. Yine bu denetimlerin içerisinde 24 bin 378 ürünün de fiyatlarını yüksek bulduk. Haksız Fiyat Artışı (HFA) tutanağı düzenledik. Faturalarını istedik. Bunların alım ve satım faturalarını inceliyoruz. Neticelendiğinde de Bakanlığımız bu konuda kamuoyuna duyuru yapacaktır."

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        "FİYAT ETİKETİNE UYUM AÇISINDAN YÜZDE 85'LİK BİR İYİLEŞME VAR"

        İsmail Menteşe, denetimler sonucunda Fiyat Etiketi Yönetmeliğine uyumun da arttığını belirterek, "2025-2026 yılı aralığında işletmelerimizin fiyat etiketine uyum oranının ciddi oranda yükseldiğini gördük. Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat etiketine uyum açısından yüzde 85lik bir iyileşme var. Bu bizim açımızdan da sevindirici. Vatandaşlarımız açısından da sevindirici." diye konuştu.

        2011de kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 50’nin üzerinde iken Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, alınan tedbirler ve sektör paydaşlarının mevzuata uyum konusunda gösterdiği hassasiyet neticesinde, kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranının önemli ölçüde azaltıldığına dikkati çeken Menteşe, kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranının yüzde 1’in altına düşürüldüğünü kaydetti.

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        Menteşe, "Bu düşüşler, sahada gerçekleştirdiğimiz denetimlerin ne kadar doğru ve sonuç odaklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu konuda Bakanlığımız gerek mevzuat açısından gerekse denetimler açısından sıkı bir denetime tabi tutmuştur piyasayı." dedi.

        İşletmelerin mevzuata uyumunu kolaylaştırmak için davet ve ziyaret yoluyla 419 işletmeye "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında bilgilendirme yaptıklarını açıkladı.

        Menteşe, söz konusu denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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        #kırtasiye
        #ticaret
        #istanbul
        #Ticaret Bakanlığı
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